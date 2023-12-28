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2024元旦新制一次看！　基本工資調至27K、推動高中職全面免學費

▲▼2024元旦新制。（圖／行政院提供）

▲2024元旦新制。（圖／行政院提供，下同）

記者江采蓁／綜合爆導

2024年元旦即將到來，行政院各部會陸續有許多新制推出，行政院綜合業務處28日就發布「2024年元旦利多便民措施」，含括四個面向，內容包括基本工資調漲、提高0-2歲托育補助、推動高中全面免學費、延長住宅家電汰舊換新節能補助及新增住宅燃氣器具節能產品補助等。

在「薪資成長」方面，勞工基本工資連續8年調漲，明年月薪將由2萬6400元調整至2萬7470元，時薪由176元調整為183元，約239萬名勞工受惠；軍公教調薪4%，包括薪俸額、專業加給及主管職務加給等3項，約有73萬人受惠；以及調整公立大專校院助理教授以上教師學術研究加給15%，並補助私立大專比照辦理。

▲▼2024元旦新制。（圖／行政院提供）

▲2024元旦新制。

在「負擔減輕」方面，2023年每人基本生活費，由19.6萬元提高至20.2萬元，預估235萬戶受惠，另調高2023年度營利事業及執行業務者之員工伙食費免列入薪資所得額度，由每人每月2400元增加為3000元，這二項明年5月申報綜合所得稅時適用；調高綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額等減稅優惠，預估662萬戶受惠，為2025年5月申報綜合所得稅時適用。

▲▼2024元旦新制。（圖／行政院提供）

▲2024元旦新制。

此外，延長大宗物資降稅措施至2024年3月31日止，以穩定民生物價；提高0-2歲托育補助，送托公共托育機構者，每月補助由5500元調高至7000元，送托準公共托育服務者，每月補助由8500元調高至1萬3000元，其中低收入戶及弱勢家庭、中低收入戶、第2名及第3名以上子女再調高補助金額。

▲▼2024元旦新制。（圖／行政院提供）

▲2024元旦新制。

在「福利增加」方面，調增國民年金各項給付金額、社福及老農津貼，預估分別約有172.9萬人（國民年金）、67萬人（社福津貼）及54萬人（老農津貼）受惠；為拉近公私立學校學雜費差距，定額減免私立大專學生學雜費每年3.5萬元，經濟弱勢學生再加碼減免1.5萬元至2萬元，並推動高中全面免學費；大專校院學生校內住宿補貼，每學期補貼每名住宿生最高5000元，經濟弱勢身分每名補貼7000元；擴大成年禮金（文化幣）發放對象為16歲至22歲，每人每年1200點文化幣。

▲▼2024元旦新制。（圖／行政院提供）

▲2024元旦新制。

▲▼2024元旦新制。（圖／行政院提供）

▲2024元旦新制。

在「生活便利」方面，明年TPASS通勤月票將再擴增嘉義縣、嘉義市及澎湖縣等3縣市；延長住宅家電汰舊換新節能補助，購買能源效率一級之冷氣機或電冰箱，每台補助3000元，並新增住宅燃氣器具（瓦斯熱水器、瓦斯爐）節能產品補助；111簡訊共同契約平台上架，政府機關及重要民生服務（如台水、台電）可於共同契約平台採購使用本簡訊服務，使民眾更易於識別政府資訊，有效降低詐騙風險。

▲▼2024元旦新制。（圖／行政院提供）

▲2024元旦新制。

▲▼2024元旦新制。（圖／行政院提供）

▲2024元旦新制。

▲▼2024元旦新制。（圖／行政院提供）

▲2024元旦新制。

▲▼2024元旦新制。（圖／行政院提供）

▲2024元旦新制。

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