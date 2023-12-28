快訊／洪孟楷批何博文不認抄襲　問賴清德：學倫切結是否簽假的？

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

淡江大學接獲國民黨檢舉民進黨立委候選人何博文碩論涉抄襲，經專案審議小組審議，認定抄襲，14日決議撤銷何的碩士學位。對此，何博文的國民黨籍對手洪孟楷今（28日）表示，當事人如果不願面自己該承認的錯誤，將是這兩年學倫風波下來給社會大眾最錯誤的示範；而他要問民進黨總統候選人賴清德，民進黨學倫切結是不是簽假的？

針對何博文淡江大學碩士論文被校方專案審議小組認定抄襲，洪孟楷28日下午表示，淡江大學做出了嚴謹的學論審查，證明抄襲是真，撤銷學位為最嚴重的處分，當事人如果還是避重就輕，不願面對問題、面對自己該承認的錯誤，將是這兩年學倫風波下來給社會大眾最錯誤的示範。

洪孟楷說，他要請問賴清德，民進黨學倫切結是不是簽假的？面對立委提名候選人抄襲確立要受黨嚴厲處分，請問民進黨現在還要繼續全黨挺一人，是否繼續挺抄襲。

對於被撤銷論文，何博文稍早表示，對於淡江大學學倫會的決議，他本人尊重，之前正式登記參選立委時，也未登錄該學經歷；20多年前，他就讀母校陸研所期間，認真學習獲益良多，學科平均成績達90分以上，感謝師長栽培，何也說，雖然內心不免遺憾，但是尊重母校的裁決。