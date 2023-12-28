最後一場政見會！柯文哲將走「溫情路線」談政策　盼民眾出門投票

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

距離2024總統大選倒數16天，28日將迎來最後一場總統政見發表會，預計於晚間7時由《台視》轉播；據了解，民眾黨總統候選人柯文哲此次會闡述多項政策，包括國防、外交、兩岸、長照醫療等，另也將改走「溫情」路線，號召民眾2024年1月13日一定要出來投票。

今年中選會規劃舉辦3場總統政見發表會、1場副總統政見發表會，而2場總統、1場副總統政見發表都於日前落幕，緊接最後一場的總統政見發表會，將於28日晚間7時由在《台視》登場，流程共計100分鐘，共分成3輪，每輪每人10分鐘；另外，30日與2024年1月1日也將舉辦總統、副總統辯論會。

柯文哲近日幾乎沒有公開行程，積極閉關準備政見發表會與辯論會，預計要到30日總統辯論會結束後，才會開始恢復地方掃街行程；而柯文哲第一、二場政見發表會中，已經闡述過國家治理、財政紀律、居住正義、經濟、文化、教育等政策，且首場更完全不理會藍綠砲火攻擊，只專注向民眾表達施政理念。

據了解，28日晚間的政見發表會，由於是最後一場，所以柯文哲將探討諸多政策，其中包括國防、外交、兩岸、長照醫療等議題；不僅如此，柯文哲也將改走「溫情」路線，分享近期發生的溫馨小故事，並盼民眾2024年1月13日一定要出來投票，把握機會向選民喊話。