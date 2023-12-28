發出「給民進黨支持者一封信」　柯文哲：若愛綠就讓綠下台

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲日前透過臉書，發出一封「給四、五年級朋友的一封信」，盼取得喊話「是否甘心這一輩子被藍、綠2個政黨綁架？」而柯文哲28日又於臉書發文，這次是「給民進黨支持者的一封信」，強調「如果你愛民進黨，這一次就要讓民進黨下台，落實真正的黨外精神，不要再讓民進黨腐敗沉淪。」

柯文哲28日中午於臉書發出一封「給民進黨支持者的一封信」，開頭便先詢問「什麼是民進黨？」民進黨的前身是黨外，而黨外的兩大理念，分別是民主憲政與台灣獨立，然而真正為台灣民主運動打拼，乃至於入獄的創黨元老們，許多已「被淡出」民進黨，當年的徒子徒孫，現在身處高位、吃香喝辣。

柯文哲表示，30年前民進黨的主張「清廉、勤政、愛鄉土」，自己每一個字都認同，但最後與民進黨漸行漸遠的原因，「不是我變了，而是我還記得當時的理想。」請問如果信介仙在世，他會要民進黨阻擋疫苗嗎？他會認同民進黨卡台大校長嗎？鄭南榕追求百分之百的言論自由，民進黨卻可以一邊紀念鄭南榕，一邊關中天，精神分裂，讓人難以想像。

柯文哲提及，民進黨的四大理念「民主、清廉、法治、台獨」，這8年一項都沒做到，民進黨今天的沉淪，說實在是被善良的台灣人民寵出來的，不論從對台灣或者對民進黨好的角度，民進黨都應該要輸一次，才不會繼續沉淪，「我曾說過『我是深綠』，我出身228家族也不必隱晦，但有一天我當台北市長時，要繼續用有色眼鏡看每一個台北市民嗎？」

柯文哲說，知道部分民進黨支持者對他有一股「恨」，覺得他忘恩負義，沒有回報民進黨2014年台北市長選舉的恩情，「今天我要告訴大家，不是我不愛民進黨，而是我更愛台灣；因為愛之深責之切，為了台灣我更應該站出來，告訴現在民進黨的當權派，是你們忘記了初衷！」

而柯文哲也以前總統陳水扁1985年一篇文章「黨外切莫國民黨化」內容，強調這是對黨外的警語，也是對所有政治人物，包括民眾黨在內的警語；人性是脆弱的，當年民進黨是為打破國民黨「一黨專政」而成立，如果現在民進黨做得再差也能連任，那就成為另一個「一黨專政 」，台灣這幾十年的民主運動，還有什麼意義？「愛民進黨，這次就要讓民進黨下台，落實真正黨外的精神，民進黨的精神！」