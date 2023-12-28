搭最早班機飛金門助選！趙少康提「金廈大陸橋」：當選會來推動

▲趙少康搭乘今最早的班機前往金門替陳玉珍助選。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

國民黨副總統候選人趙少康今(28日)前往金門為黨籍立委候選人陳玉珍助選，稱讚陳玉珍是「最能對抗民進黨的鴨霸政權的女戰神」。趙少康受訪時還強調，金廈大陸橋只要金門公投通過，「侯康配」當選後肯定會全力推動；至於對手追打侯友宜太太婚前財產一事，趙少康則嗤之以鼻，稱「無聊」！

國民黨金門縣立委陳玉珍尋求連任，今上午在金湖鎮傳統市場進行掃街拜票，副總統候選人趙少康也專程搭最早班機到金門力挺、向當地鄉親懇託，獲得大批支持者高喊「凍蒜」。趙少康指出，陳玉珍是金門女兒戰鬥力最強，擔任國民黨立院黨團書記長，協助在野立委來制衡民進黨腐敗政權；監督砲火還經過TPOC台灣議題研究中心認證，在113位立法委員中排名全國第8，肯定是最適合的立委人選。

此外，趙少康受訪時也強調，將開放陸客來金門、台灣本島，提振觀光是重中之重，的政策；金廈大陸橋只要金門公投通過，「侯康配」當選後肯定會來推動。至於賴陣營追打侯友宜太太婚前財產一事，趙少康則覺得無聊，批評違法的「賴皮寮」不拆還敢管人家合法的事，建議賴要多提政見才有格調。