交安隨堂考不及格！學童憂「上下學路途不安全」：很多車不守則

▲遠通攜手靖娟基金會推動「交通安全小學堂」進校。（圖／遠通）

記者李宜秦／台北報導

遠通電收推出「交通安全小學堂隨堂考」，透過537所小學和線上問卷廣邀近一萬八千人填答，結果顯示，只有5成的成人理解「馬路對面呼喊小朋友恐會發生危險」，另有兩成學童認為上下學的路途不夠安全，直指許多車輛不遵守交通規則，並反應校區旁人行道經常被佔用。

遠通電收攜手靖娟兒童安全文教基金會、uTagGo App與徐元智先生紀念基金會與共同推出「交通安全小學堂隨堂考」，大眾組問卷結果呈現，大人的道安知識盲點比學童更大！包含視野死角、大型車輛安全等問題，答錯率都高於學童。

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▲有兩成學童認為上下學的路途不夠安全，直指許多車輛不遵守交通規則，並反應校區旁人行道經常被佔用。（圖／遠通）

對比問卷中相同題目，「視野死角」題目，中高年級學童答錯率僅9.3%，大眾組答錯率卻高達17.8%；而「在路上騎自行車時，看到大型車在前方準備要右轉，可以怎麼做？」題目中，大眾組竟有48.3%民眾答錯，選擇「於左後方保持適當距離」，尤以26歲以上族群選答比例最高，答錯率遠高於學童組24.2%。

除此之外還發現，有15%民眾認為僅駕駛人須配戴安全帶，對正確使用安全帶的觀念仍須加強。針對家長對於學童的道安教育與日常落實中，竟僅有56.8%民眾意識到馬路對面呼喊孩子是錯誤行為。

問卷中也特別詢問學童對台灣交通安全的感受度，結果發現仍有約兩成學童感到上下學的路不夠安全，即便交通新法上路，仍有許多學童直言「許多車輛不遵守交通規則」，更提及校區旁人行道被佔用等情況。

低年級學童中，有超過兩成學童在號誌問題上認知錯誤，也尚未養成過馬路時先看號誌、想想是否可過馬路的習慣。另有超過兩成中高年級學童未了解與大車保持安全距離的重要性，也有一成以上不曉得騎乘時需專心不要聊天的觀念。

▲本次「交通安全小學堂」於2023年8月15至11月29日舉辦，回收問卷合計17,994份。（圖／遠通）

遠通電收表示，除了致力提供全體國民最便捷、穩定的國道收費服務，並擴及智慧交通發展，遠通重視所有用路人「行」的平安。交通是社會運作的命脈，過程的安全是所有人共同的目標，希望大家都能落實停讓文化。遠通電收也將持續透過ETC數位科技貢獻於交通安全，與全體用路人共同努力，並關注國內交通弱勢族群安全議題，為社會、交通環境盡一份心力。

本次「交通安全小學堂」於2023年8月15至11月29日舉辦，回收問卷包括國小低年級組4,476份、國小中高年級組7,883份、大眾組5,635份，合計17,994份。