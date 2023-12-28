　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交安隨堂考不及格！學童憂「上下學路途不安全」：很多車不守則

▲▼遠通攜手靖娟基金會推動「交通安全小學堂」進校。（圖／遠通）

▲遠通攜手靖娟基金會推動「交通安全小學堂」進校。（圖／遠通）

記者李宜秦／台北報導

遠通電收推出「交通安全小學堂隨堂考」，透過537所小學和線上問卷廣邀近一萬八千人填答，結果顯示，只有5成的成人理解「馬路對面呼喊小朋友恐會發生危險」，另有兩成學童認為上下學的路途不夠安全，直指許多車輛不遵守交通規則，並反應校區旁人行道經常被佔用。

遠通電收攜手靖娟兒童安全文教基金會、uTagGo App與徐元智先生紀念基金會與共同推出「交通安全小學堂隨堂考」，大眾組問卷結果呈現，大人的道安知識盲點比學童更大！包含視野死角、大型車輛安全等問題，答錯率都高於學童。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼遠通攜手靖娟基金會推動「交通安全小學堂」進校。（圖／遠通）

▲有兩成學童認為上下學的路途不夠安全，直指許多車輛不遵守交通規則，並反應校區旁人行道經常被佔用。（圖／遠通）

對比問卷中相同題目，「視野死角」題目，中高年級學童答錯率僅9.3%，大眾組答錯率卻高達17.8%；而「在路上騎自行車時，看到大型車在前方準備要右轉，可以怎麼做？」題目中，大眾組竟有48.3%民眾答錯，選擇「於左後方保持適當距離」，尤以26歲以上族群選答比例最高，答錯率遠高於學童組24.2%。

除此之外還發現，有15%民眾認為僅駕駛人須配戴安全帶，對正確使用安全帶的觀念仍須加強。針對家長對於學童的道安教育與日常落實中，竟僅有56.8%民眾意識到馬路對面呼喊孩子是錯誤行為。

問卷中也特別詢問學童對台灣交通安全的感受度，結果發現仍有約兩成學童感到上下學的路不夠安全，即便交通新法上路，仍有許多學童直言「許多車輛不遵守交通規則」，更提及校區旁人行道被佔用等情況。

低年級學童中，有超過兩成學童在號誌問題上認知錯誤，也尚未養成過馬路時先看號誌、想想是否可過馬路的習慣。另有超過兩成中高年級學童未了解與大車保持安全距離的重要性，也有一成以上不曉得騎乘時需專心不要聊天的觀念。

▲▼遠通攜手靖娟基金會推動「交通安全小學堂」進校。（圖／遠通）

▲本次「交通安全小學堂」於2023年8月15至11月29日舉辦，回收問卷合計17,994份。（圖／遠通）

遠通電收表示，除了致力提供全體國民最便捷、穩定的國道收費服務，並擴及智慧交通發展，遠通重視所有用路人「行」的平安。交通是社會運作的命脈，過程的安全是所有人共同的目標，希望大家都能落實停讓文化。遠通電收也將持續透過ETC數位科技貢獻於交通安全，與全體用路人共同努力，並關注國內交通弱勢族群安全議題，為社會、交通環境盡一份心力。

本次「交通安全小學堂」於2023年8月15至11月29日舉辦，回收問卷包括國小低年級組4,476份、國小中高年級組7,883份、大眾組5,635份，合計17,994份。

ET快訊
LIVE／肉搜國三生加害者！法院命Dcard、PTT下架　勇
獨／國三生遭殺！家長送花給學校　曝：我孩子也差點被打瞎
50嵐又要漲！　驚見公告「調漲5～10元」
快訊／勇消救4人殉職「疑非法移工」！　獲救當下全逃了
國三生加害者遭Dcard、PTT肉搜！　新北地院警告：即刻下
「乾哥」割喉國三生1行為細思極恐！　一票冷顫：不像10幾歲
搶救勇消畫面曝！　同仁急吼救護車搶命
29歲勇消救4人殉職！　生前燦笑畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小黃運將「大小便不順」載客狂放屁　竟是肚子罕見長13cm肉瘤　

11年來首見救濟！她打流感疫苗後視力模糊　罹罕見視神經炎「獲4萬」

緩解手足症候群！花蓮慈院跨團隊合作　一站式服務乳癌病友

10刀枉死國三生「1優質個性」超不捨！他嘆：通常很慘

台成清陽都掛零！大學碩博班招生52系所沒人讀　公立36系所上榜

國三生加害者遭Dcard、PTT肉搜！　新北地院警告：即刻下架

「乾哥」狠砍10刀！網怒喊死刑　法律人點1問題：比判死刑更重要

交安隨堂考不及格！學童憂「上下學路途不安全」：很多車不守則

國三生只是上學就被砍！她求問「怎麼教小孩」：廢死讓罪沒有應得

「乾哥」割喉國三生　1行為他細思極恐！一票冷顫：不像十幾歲

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

小黃運將「大小便不順」載客狂放屁　竟是肚子罕見長13cm肉瘤　

11年來首見救濟！她打流感疫苗後視力模糊　罹罕見視神經炎「獲4萬」

緩解手足症候群！花蓮慈院跨團隊合作　一站式服務乳癌病友

10刀枉死國三生「1優質個性」超不捨！他嘆：通常很慘

台成清陽都掛零！大學碩博班招生52系所沒人讀　公立36系所上榜

國三生加害者遭Dcard、PTT肉搜！　新北地院警告：即刻下架

「乾哥」狠砍10刀！網怒喊死刑　法律人點1問題：比判死刑更重要

交安隨堂考不及格！學童憂「上下學路途不安全」：很多車不守則

國三生只是上學就被砍！她求問「怎麼教小孩」：廢死讓罪沒有應得

「乾哥」割喉國三生　1行為他細思極恐！一票冷顫：不像十幾歲

風・Luxury／Tiffany打造「百萬計程車」　轉方向盤座鐘調時間

女夾出活蜘蛛「耳朵還在痛」　就醫發現內藏「黑色蜘蛛巢」崩潰

小王頻約人妻「摩鐵純聊天」　尪忍綠光蒐證獲賠30萬

天氣冷颼颼！東森購物網「保暖」業績成長2倍　全站狂歡迎新年

變美不是錯！盤點2023年最受歡迎療程　整形、拉提、體雕全上榜

「台灣白鍾元」廚佛FRED體驗大邱當地餐廳　條條巷弄通美食的大邱美味探險紀錄

台北大湖公園落羽松、搭捷運就能到！親子野餐遛小孩一日遊推薦

改寫牙周病患命運！醫：顯微牙周手術精準治療創造醫病雙贏

小黃運將「大小便不順」載客狂放屁　竟是肚子罕見長13cm肉瘤　

11年來首見救濟！她打流感疫苗後視力模糊　罹罕見視神經炎「獲4萬」

生活熱門新聞

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

國三生中10刀喪命！律師曝「乾哥、乾妹下場」

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

陸女揭台男5大真相！中國網友搖頭：不如單著

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

「4星座」農曆年前超強翻身！年終大賺一筆

今全台有雨！　跨年探11℃

健康幼稚園火燒車23死！郭正亮：侯友宜偕妻崩潰認屍

北區50嵐公告「1／10起調漲5～10元」！

2024最強運「5生肖」出爐！

「乾哥」割喉國三生　1行為他細思極恐

今罕見「全台冬雨」　最新連假天氣曝

高中同學突約吃飯　女大生拒絕遭瘋狂教訓

國三生割頸害命　高中師揭6問題：管越多風險越大

更多熱門

相關新聞

重機YT讚義大利「停讓行人」　實測狂批：台人到底有什麼問題

重機YT讚義大利「停讓行人」　實測狂批：台人到底有什麼問題

台灣汽、機車亂象被國際媒體指稱是「行人地獄」，近日引起國內許多交通安全挑論，重機YouTuber鄒小捷日前拍攝一支他在義大利觀察、體驗當地交通的影片，當中用路人對行人安全的態度與台灣天差地遠，也讓他大讚義大利，反觀台灣則是千瘡百孔。

控cheap霸凌國中生「網路比道路恐怖」　國小師怒了：抵制代言品

控cheap霸凌國中生「網路比道路恐怖」　國小師怒了：抵制代言品

醫揭《帝王條款》畫出「台灣交通5亂象」！怒轟出征者

醫揭《帝王條款》畫出「台灣交通5亂象」！怒轟出征者

廉價網紅憑什麼出征國中生？

廉價網紅憑什麼出征國中生？

黃暐瀚／行人地獄和帝王條款

黃暐瀚／行人地獄和帝王條款

關鍵字：

道安行人地獄

讀者迴響

熱門新聞

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

李善均涉染毒案扛百億違約金！遺書絕望向妻子公司道歉

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

店外視角曝！留學生暴打刺青哥反擊拳0.5秒KO

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

國三男遺體到校了　家屬赴案發教室招魂

國三生中10刀喪命！律師曝「乾哥、乾妹下場」

許光漢、柳俊烈、李星民趕赴李善均靈堂弔唁

3年前神預言李善均「10月要小心」　巫女辭世全網發毛

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面