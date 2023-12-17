控cheap霸凌國中生「網路比道路恐怖」　國小師怒了：抵制代言品

▲東興國中學生獲獎作品「帝王條款」連日引發熱議。（圖／翻攝臉書）

記者楊惠琪／台北報導

桃園東興國中一名學生以《帝王條款》畫作，奪得全國美術比賽漫畫類特優獎，卻遭網紅Cheap砲轟是在醜化台灣行人，爭議延燒多日，儘管Cheap事後在臉書道歉，仍無法止血。花蓮縣國小教師唐宇新今聲援學生，批評cheap用百萬聲量去攻擊一個國中生的創作，根本就是網路霸凌，讓網路比道路更恐怖！他並號召網友抵制cheap代言的產品，直到向學生、學校和家長會道歉為止。

唐宇新接受《ETtoday新聞雲》採訪指出，身為國小老師，最近在教育圈中，許多人不認同「百萬網紅仗著自己的正義，發動粉絲攻擊國中生創作」這件事，讓「網路比道路更恐怖」，網紅所製造的聲浪與後續網友攻擊的數量，「甚至比上百台卡車在學校門口來去還可怕」，而網紅所謂的道歉聲明「也似乎太廉價了些」。

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唐宇新指出，為了聲援獲獎國中生，他要號召大家拒買cheap業配的所有產品，而且在cheap沒有向國中生與家屬、學校，甚至是該校家長會致歉前，這個抵制活動不會終止。同時他也建議cheap，把私人正義轉型為實體關懷，應該帶著跟隨者去協助這學校附近的所有學校，協助引導學生上下學時交通安全。

唐宇新表示，車本主義與路人主義，各有其視角，沒有一個角度是錯的，交通安全本來就該朝向多元化視角思維，才能達到車好開、人好走，安全城市好交通的觀點。

高雄市岡山國小老師林晉如也在臉書粉專指出，過關斬強才得到的特優殊榮，卻一下子「從天堂掉入地獄」，在網路當道的年代，任何人都可能莫名被出征，迎來無妄之災。

也引發各界質疑，為什麼學校沒有在第一時間保護學生？認為學校刪文的行為對學生打擊更大！風向改了就重新貼文！更讓網友批評「學校真是最強牆頭草！」

東興國中獲獎學生以「帝王條款」為題，有感於新聞報導中提到的「行人地域」，提出個人反思，認為「社會當中人與人之間要彼此尊重，所以行人通過馬路也要快速通過，不能如皇帝般霸道行走」。卻被百萬網紅cheap批評，極盡醜化台灣行人，還得了全國性的美術獎，真的很可悲，怒批指導老師和評審，甚至揚言刪文沒用，沒道歉追回這個獎，跟你沒完沒了。

眼見網路輿論襲來，校方第一時間竟刪文，改發致歉聲明。但多數網友認為學生並沒有錯，包括作家吳若權、補教名師呂捷、律師呂秋遠、律師李怡貞、知名球評石明謹等人也紛紛發文鼓勵學生，還有人在臉書發起一人一信鼓勵創作學生。教育部長潘文忠也表態力挺，校方在爭議延燒3日後，又重新發出賀文。