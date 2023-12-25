重機YT讚義大利「停讓行人」　實測狂批：台灣人到底有什麼問題

記者張靖榕／綜合報導

台灣汽、機車亂象被國際媒體指稱是「行人地獄」，近日引起國內許多交通安全挑論，重機YouTuber鄒小捷日前拍攝一支他在義大利觀察、體驗當地交通的影片，當中用路人對行人安全的態度與台灣天差地遠，也讓他大讚義大利，反觀台灣則是千瘡百孔。

▲▼重機YT考察義大利交通，不論汽車機車腳踏車，都懂得停讓行人。（圖／翻攝YT「戰神鄒小捷」，下同）



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鄒小捷11月18日在YouTube頻道《戰神鄒小捷》上傳影片，標題直接點明「歐洲人騎車在台灣酸民眼裡=不要臉...卻是台灣交通唯一解答」。他觀察當地用路人不論開車、騎車，而且行人也都注重交通禮儀，重點是不搶快搶道，而且就算是沒有紅綠燈的路口，行人只要走上斑馬線要過馬路，路上的車就會自動慢慢停下來，而不是當作沒看到人呼嘯而過，就連腳踏車也懂得要讓行人先行。

鄒小捷點出一大重點，便是義大利有寬敞無障礙的人行道，此外道路規劃還包括雙向汽車道、腳踏車道，「各自有專用路權」，騎機車也一樣守規矩在汽車道上行駛，不會有騎上腳踏車道或人行道的問題。遇到紅燈時機車也會穿梭車陣向前行駛，「這就是一個稀鬆平常的利用城市空間，只是說大家的水平要夠好一點。」

汽機車在雙向道上行駛的時候，若遇到機車要跨越車道向前行駛，與台灣差異最大的是對向車不會硬擠爭道，而是彼此做一個調解，讓車流能夠繼續往來前進。影片也拍到汽車停讓行人，鄒小捷說即便車輛剛要起步，只要看到有行人要通過，還是會立刻停下來，不過義大利的行人也並非像傳說中很有自信地說走就走，還是會注意一下車流，「多麼peace多麼和平的」，更令人刮目相看的是，連腳踏車都讓行人了。

鄒小捷也實測親自走在義大利街頭，除了再次讚嘆人行道大條外，也看到當地人正確使用及避開「行人庇護島」，他說反觀台灣一些三寶自己開車「騎」上去庇護島，不反省卻還反過來批評造成「視線死角」，「就講一些幹話」。

實測結尾，鄒小捷忍不住問，「媽的X台灣人到底有什麼問題啊？我們剛剛實際考察這些東西之後，你就會覺得這些出去考察的政府官員阿，或者是一些交通部門相關的，你們每年考察到底帶回來了什麼實質屁東西啊，OK那些標線的規劃有一些改進，那是應當的好不好，不是現在你們做一些東西我們就要給你拍手叫好，搞得好像是我們台灣第三世界落後國家是不是。」

最後鄒小捷表示，若人民無法規範自己到一個這麼高的境界，那就用罰的，罰到人民會怕，以後就會知道遇到人經過的時候就要讓他。歐洲也有自己的問題，鄒小捷表示他們地鐵逃票問題嚴重，治安也不比台灣，他寧願「住在安全的台灣，但是出來玩」，言下之意就是台灣治安好，但交通差勁。他期許台灣能吸收別人的好處，捨去一些不適合台灣的東西，進而提升台灣交通的文化。