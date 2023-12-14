醫揭《帝王條款》畫出「台灣交通5亂象」！轟出征者：根本沒仔細看

▲《帝王條款》畫作，掀起兩派網友激辯。（圖／翻攝自臉書）

記者李佳蓉／綜合報導

東興國中學生繪製《帝王條款》畫作掀起兩派網友激辯，網紅Cheap開嗆，這是在醜化台灣行人；不過也有人力挺，認為孩子立足點是駕駛和行人互相尊重。曾是美術班一員的醫師也在粉專《安東尼蘇的救命救急暗黑閒話》點評該作品，揭露暗藏其中的「台灣交通5大亂象」，怒轟只看到「皇帝牽烏龜」就爆氣喊歧視者「根本沒仔細看」。

醫師安東尼蘇透露，當年美術班學生常被校方指派參加各種反毒、交通安全宣導的繪畫比賽，但因為沒有網路，壓根想不到作品會有被出征的一天，心疼喊「現在的小孩真是辛苦」。他表示，從該幅畫除了看到皇帝牽烏龜諷刺行人慢吞吞過馬路外，「其實還看到許多交通落後國家的鏡像」。

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安東尼蘇舉例，「像是你看所有大車小車全都擠在一塊，亂糟糟的完全沒有秩序可言」、「像是有個戴紅色安全帽的傢伙，你綁帶根本沒扣緊吧！這樣隨便自摔一下安全帽就噴飛了沒意義啊」、「還有公車上有3個人半個身子都探出車窗外了」、「後面的車子又是在叭X小？！」此外，行人過馬路的同時「車子都快跨在斑馬線上」也讓他看不下去，直呼「人家日本規定要距離5公尺」。

▲醫師表示，自己很贊同行人優先路權，認為學生作品是互相尊重「這有什麼問題？」（示意圖／本報資料照）

安東尼蘇肯定該幅作品，認為其中沒有寫任何標語，卻傳達出整個台灣的交通亂象「不只是什麼行人帝王條款而已」。他說，一幅畫可以有非常多面向的解讀，有時作者在描繪過程中，無意中透露出非本意的意念，是很正常的，就看外人有沒有認真欣賞。

「所以只看到皇帝牽烏龜就爆氣喊歧視，我是不了解這樣的心態啦！你根本沒仔細看他畫了什麼吧。」安東尼蘇痛批。同時怒斥學校「替學生道歉」的處理方式很爛。他說，學校本該捍衛學生尊嚴，但遭外界亂評、恐嚇後竟然道歉。該情境讓他聯想到在醫院遇鬧事民眾，護理長出面也是馬上道歉，「為什麼，息事寧人啦！」

安東尼蘇直言，主管永遠只想擺平當下的噪音，卻不知道這樣傳遞給下屬和那些來鬧事的傢伙什麼訊息，心寒「醫院（學校）永遠不會站在自己人這邊」，外人只要鬧就贏了。針對學校的態度從發文狂賀到鄭重道歉，聲稱已加強學生心理輔導，他也不以為然，「輔你老X啦！你先把那道歉收回來，說我家學生畫得非常好，得獎實至名歸，外人不用在那邊說三道四，學生就笑逐顏開啦！」

安東尼蘇也補充，自己很贊同行人優先路權，特別是梨狀肌發炎慢吞吞過馬路時，有了更深的體悟。但該幅作品學生只是以反思心態去探討行人絕對路權下會產生的問題，出發點依舊是互相尊重「這有什麼問題？」當無法用法規要求故意走很慢的人，只能道德勸說，他認為這就是很好的題材。