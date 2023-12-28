iPhone 15充電線融化還燙傷手　他崩潰PO文被揪「1事做錯了」

▲外國網友發生充電災情，被指出是劣質充電器釀禍。（圖／翻攝Reddit）



記者吳美依／綜合報導

外國一名網友在網路論壇Reddit發文求助，他的iPhone 15 Pro Max充電一整晚後異常發燙，以至於充電線金屬頭卡在USB-C接口內、塑膠絕緣層融化、甚至燙傷自己的手指。許多人紛紛指出，這根本不是手機的問題，而是原PO使用了品質低劣的充電線導致。

原PO表示，他目前使用這支手機約1個月，並且已經開啟最佳化電池充電模式，未料徹夜充電後卻發生恐怖災情，不僅在機身留下燒灼痕跡，甚至拔不出充電線金屬頭，「我要怎麼除掉這個？此外，這是手機的問題，還是充電線或插頭的問題？」

不過，很快就有眼尖網友發現，原PO沒有使用原廠或經認證的第三方品牌充電線，而是來路不明、缺乏安全與品質保障的山寨充電線，「不是手機的問題，不要用爛的充電線跟充電器」、「不要購買便宜商店裡的垃圾。如果充電線很便宜，那是有原因的」、「如果人們停止從亞馬遜購買便宜的電子垃圾，就能避免這種事情發生」。

▲iPhone 15全系列於今年9月上市。（圖／記者陳俐穎攝）



許多網友指出，很多人砸重金買手機毫不手軟，但在添購充電線時，卻又突然捨不得花錢，「我看過有人花700至1000英鎊（約新台幣2.8～3.9萬元）買手機，結果隨便買了1英鎊（約新台幣40元）的充電線」。

與此同時，仍有專業鄉民提供解決方案。他們指出，幸好目前只有手機和充電線受損，建議先處理燙傷，接著把手機關機，設法使用鑷子等工具小心取出殘留金屬頭，最後確認內部損害狀況。但是，不論如何，都不建議繼續使用這支手機。

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