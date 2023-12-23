美YTR評比2023智慧型手機！「這品牌」奪冠　年度最爛是它

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美YTR評比2023智慧型手機！Google Pixel 8奪冠　年度最爛是它

布朗李評比2023年度手機。（圖／翻攝YouTube／Marques Brownlee）

▲布朗李評比2023年度手機。（圖／翻攝YouTube／Marques Brownlee）

圖文／CTWANT

以開箱3C產品的美國YouTuber布朗李（Marques Brownlee）最近他發表了自己的2023年度智慧型手機排名，包括最佳大螢幕、最佳設計、年度最爛等10項大獎等大獎，其中就以「這款」奪下「年度手機」。

根據《Macrumors》報導，布朗李將年度手機獎頒給Google推出的Pixel 8，雖然它比前一代貴出100美元（約新台幣3118元），但是這完全不影響它亮眼的靜態相機、顯示螢幕、多項出色的軟體功能表現，另外7年軟體更新的承諾都使它脫穎而出。

大家最關心的之一就是相機表現，布朗李就將「最佳相機獎」頒給iPhone 15 Pro，因為比起市面上其他手機，它的變焦表現得更好，尤其在任何場景下都能穩定地表現，且錄影功能也備受肯定。另外同系列的iPhone 15 Plus則是以優秀續航力及使用體驗獲得「最佳電池獎」。

其餘獎項像是「最加大尺寸手機獎」布朗李將它頒給三星系列的Galaxy S23 Ultra；「最小尺寸手機獎」則由華碩Zenfone 10抱走；「最佳CP值獎」以三星Galaxy A54奪下；「最佳設計」頒給中國品牌榮耀的Magic V2，「最佳摺疊手機」由同樣來自中國的一加Open獲獎，「最佳進步」則是英國Nothing推出的Phone 2。

不過有最佳就有最差，布朗李因此將2023最令人失望的機款頒發給Solana推出的Saga Cryptophone。

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