光影節免帶大砲也能幫女友拍美照！果粉男友激推iPhone 15搭中華電信：史詩級組合

▲對於果粉來說，新一代iPhone 15系列手機搭配國際認證全台5G網速第一的中華電信，就能享受秒拍美照秒打卡上傳的順暢網速，拿在手上自拍、編輯圖片、瀏覽旅遊路徑等也無疑是最吸睛搶眼的時尚配件！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導



Z世代的年輕人出門要幹嘛？視訊直播與閨蜜分享當下心情，趣味短影音秒拍秒上傳，最後也不忘要在IG秀美照，短暫的空檔還可以搭著高速5G網路處理緊急工作事務，所以不只需要一支頂規又給力的手機，更需要快又順暢的5G網路！對於年輕族群來說，想必是每年都可以升級的夢幻機型首推iPhone，尤其今年9月發表的iPhone 15／15 Pro系列手機，無論是果粉最在意的相機功能、材質外觀、手感與重量，都帶來突破性的變革與有感升級，個別搭載A16仿生晶片、A17 Pro晶片，配上連續6年榮獲國際認證「行動涵蓋＋行動網速」全台第一名的中華電信5G註1，讓無縫接軌世界更是如虎添翼。



這次《ETtoday新聞雲》特別造訪基隆，邀請想追上近來頗夯的光影節，而且持有最新iPhone15的情侶檔，實測iPhone 15／15 Pro系列手機與中華電信強強聯手、攜手打造的5G生活體驗！

iPhone 15 兼具實用與時尚

iPhone 15 Plus令人驚豔的全新粉紅色，將顏色融入機背玻璃材質的設計是女孩的首推；而男孩則選首款採用航太等級鈦金屬設計的iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬。對於果粉情侶檔來說，即使不裝殼也相當耐用，拍照時拿在手上，也是最吸睛搶眼的時尚配件。





▲▼明顯「變輕」的iPhone 15系列，讓果粉放心把手機放回到褲子口袋與優雅小包，輕盈出遊！

下班後直衝基隆的他們，第一站就鎖定位於正濱漁港的彩虹屋！抓住夕陽的尾巴，趕緊在最適合取景的對岸觀景台，與繽紛亮眼的彩虹屋、波光粼粼的港口水岸以及在海面停泊的船隻一起入鏡！





▲▼不用特別選擇「人像」模式，iPhone 15系列相機一般的「拍照」模式，皆會自動生成相當漂亮的景深，藉此凸顯人物細節。





iPhone 15 Pro 系列維持熟悉的三眼鏡頭設計，強大的 Pro 相機系統 — 7 個專業級鏡頭，取景無比靈活；4800 萬像素主相機，拍攝色彩與細節更加豐富的超高解析度照片；iPhone 15 Pro 配備 3 倍望遠相機，讓你從遠處就能拍攝清晰的特寫。

除了彩虹屋，港邊以木棧平台打造的「海洋廣場」也是許多遊客、情侶必打卡的旅遊約會聖地，更是遠眺位於虎仔山上的基隆地標「KEELUNG」之絕佳地點。以往來到這裡，如果想拍下天際線上的「KEELUNG」，一定得要帶攝影大砲才能一償宿願，但現在有了iPhone 15 Pro Max的五倍光學變焦鏡頭，也能輕鬆將KEELUNG攝下，成為手機裡最值得留念的約會風景！







▲▼即使站在海洋廣場，鎖定虎仔山上的基隆地標「KEELUNG」，iPhone 15 Pro Max的五倍光學變焦鏡頭還是能拍出色彩鮮豔的畫面，包括「KEELUNG」一旁配合基隆光影節驚喜亮相的「水果奶奶」也能拍出清楚輪廓，讓人讚歎iPhone歷代最遠焦段的魅力！





甜蜜合照上傳IG曬恩愛！揪閨蜜視訊「同步分享」在地美景

中華電信5G「網路體驗最順、行動涵蓋最廣、全台最快網速」點亮每一個分享時刻

不過，光是美照怎麼能滿足現代人的需求？這對果粉情侶檔笑言，都已經手拿3、4萬起跳的高規格iPhone手機了，網路的選擇更要謹慎仔細，別因為網路卡卡不穩的問題，讓iPhone只能成為「最美磚頭」。領先業界5G下載速度高於全台平均網速1.7倍註2的中華電信5G，加上貼心推出的無痛換機方案，就是他們毫不遲疑、年年續約的關鍵。

拍完一系列美照、總算願意坐著休息的果粉，在這時候還是沒閒著。隨手開啟IG點進限時動態，讓給力的中華電信為iPhone注入5G高速網路，無論是幫兩人合照點選可愛動態濾鏡，或是一次處理多張照片上傳，都不用擔心螢幕上出現令人煩躁的Loading轉圈畫面，讓出遊的甜蜜合照，隨時隨地都能PO網曬恩愛！





▲▼社群軟體上有無數動態濾鏡可以選擇，為擁有高解析度的照片畫面增添動感效果，可搭配中華電信5G全台最快網速及5G最廣涵蓋，上傳下載的流暢度完全免煩惱。

走進基隆最熱鬧的廟口夜市，即使擠在人群中也仍然滿格的中華電信5G，讓果粉能立即撥通視訊電話給閨蜜，以直播同步分享現場美景！主打網路體驗最順、行動涵蓋最廣、全台網速最快的中華電信5G，流暢的高畫質視訊畫面以及無延遲的暢談對話，比起一般上網使用，更能看出5G網路的爆棚實力。超強iPhone 15手機搭上彪悍網速，強強聯手的全新生活體驗，讓所有用戶生活變得更精彩！





▲中華電信5G的流暢度，讓果粉隨時都能撥通視訊電話給閨蜜，與她們分享最當下、最即時的旅遊樂趣。

值得一提的是，換過幾代iPhone的果粉情侶檔認為，全新iPhone15／15 Pro系列搭配中華電信5G網路，對於目前生活或出遊需求來說，無論拍照、上網、隨時維繫社群交流等個人化使用都很強大，可說真是超有感的「史詩級組合」。

心動想換iPhone15系列？

加入中華電信「iPhone for Life方案」年年都能無痛擁有最新哀鳳

眼看每年iPhone系列都迎來一次升級大躍進，讓許多果粉心癢想換機，但又因為預算考量，找不到說服自己的正當換機理由。為了讓果粉每年都可以無痛升級手機，中華電信現在貼心推出「iPhone for Life」方案，透過每月月繳，期滿後可以選擇原機買斷，或是透過專人幫優先登記最新款iPhone，新手機到貨後，只要繳回舊機就能立刻換拿新機，讓果粉年年都能感受同事親友投來的羨慕眼光，期間更享有AppleCare Services保固服務。

不只是幫用戶搶先預約最新手機，「iPhone for Life方案」更強調降低銀彈負擔，不只「快」更有「心／新」！量身打造的尊榮服務，早申請早享受，現拿iPhone15系列再瞄準明年的新iPhone系列，要讓所有果粉直呼「被寵壞了！」

註1依據SPEEDTEST®2023年11月最新公布的台灣行動量測報告，中華電信為唯一榮獲「連續六年台灣最廣行動涵蓋及最快網速冠軍」及「連續三年台灣5G行動最快網速冠軍」等多項殊榮之台灣電信業者。

註2「中華電信5G下載速度高於全台平均網速1.7倍」此說法，是根據Ookla®旗下Speedtest Intelligence®對2023 Q3的數據分析：中華電信網速高於全台其他電信業者平均網速1.7倍。