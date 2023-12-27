台灣人最愛手機在這裡！五大品牌熱銷排行榜出爐

▲11月台灣智慧手機市場，雖受購物種類多元分散買氣，蘋果仍以48.8%的市占銷售率奪冠。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

根據市調機構最新調查結果，2023年11月台灣實體通路智慧手機市場銷售量共賣出逾44.6萬台，不僅銷售量較上月減少8.3萬台，銷售額也下降22%，整體消費動能低落；進一步觀察手機品牌銷售佔比排名，傑昇通信表示，聚焦11月台灣智慧手機市場，雖受雙11、黑色星期五等購物節分散買氣，蘋果仍以48.8%的市占銷售率奪冠，其他品牌表現分別依序為三星市占率22.6%排名第二，OPPO則是8.8%，vivo（5.7%）及Redmi（4.8%）。

傑昇通信分析，單從品牌市占來看，蘋果11月雖仍以48.8%的市占率居冠，然而銷售量及銷售額紛紛衰退近兩成，也是前五大品牌中下降最多的，雖然蘋果iPhone 15 Pro以上旗艦系列買氣依舊居高不下，然而Pro以上旗艦系列受生產問題及量產時程晚，導致開賣首月出貨量少，陸續補齊貨量後，又因特殊色及熱銷容量供不應求，造成貨況失衡而缺貨。

▲2023年度11月台灣手機銷售量佔比排名。（圖／傑昇通信）

傑昇通信坦言，除了近年手機換機潮明顯拉長，預期雙11、黑色星期五購物節的加持，不僅沒有替台灣智慧手機市場挹注買氣，消費類型的多元，反而造成消費遞延；以蘋果熱銷的前三名機型來看，第一名的iPhone 15 Pro Max（256GB）也是到貨時間最長的機型，受影響尤為明顯，本月單機銷量下降35%最多，傑昇通信認為，台灣智慧手機市場雖未度過景氣寒冬，但iPhone 15系列開始有1成左右的降幅，加上年底各通路平台促銷活動持續，預期買氣仍有望回升。

傑昇通信觀察品牌市占率第二至五名的單機，皆為中階及入門機型，價格多在萬元左右，甚至更低，顯見多數消費者仍以性價比高的機型為換機首選；像是市占排名第二的三星，11月市佔率22.6%，與上月20%相比，看似成長2.6個百分比，但整體手機市場衰退，因此品牌銷量也較上月再減5%；品牌第一名機型Galaxy A54（8GB/256GB）銷量較上月短少5%，仍擊敗iPhone 15（128GB），第二名的Galaxy A54（6GB/128GB）單機銷量更提升29%，也是11月熱銷榜中單機成長最多的機型。

除了蘋果與三星之外，傑昇通信發現，市佔率5.7%排名第四的vivo，是唯一在這波衰退潮中，銷售量小跌3%、銷售額唯一正成長4%的品牌；第一名機型Y27單機銷量成長7%，第三名獨創冷暖色柔光環的新機V29（12GB/512GB），11月再推櫻花粉新色，雖未擠進全台手機熱銷榜，然而在新色的加持下，單機銷量較上月推升1.5倍，漲幅驚人，預期影像旗艦新機X100系列開賣後，將能再為市場挹注買氣及動能。