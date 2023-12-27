iPhone鬧鐘不會響！果粉曝解方：關閉「1功能」

▲不少iPhone用戶指出遇到了鬧鐘沒有作用的問題。（圖／記者周亭瑋攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

近日，有國外iPhone 15用戶在知名論壇reddit上發文指出，自己的手機鬧鐘沒辦法正常作用，在設定好的時間卻沒有鬧鈴響起，讓他非常困擾，引出不少有相同狀況的網友在留言出討論，引起熱議。

原PO在文中表示，自己設定了好幾個鬧鐘想要在早上6點38分起床，但其中只有6點45分的鬧鐘會正常響起。在文內的附圖中可以看見，手機在早上6點34分至早上6點48分這段區間內被設置7個鬧鐘。

▲iPhone使用者遇到鬧鐘不響問題 。（圖／翻攝reddit）

對此，不少網有在留言處指出，「我也遇過相同的狀況，雖然設置了鬧鐘但它沒有在應該響起的時候響起」、「這情況已經很多年了，我已經不相信iPhone的鬧鐘」、「我只遇到這種情況兩次，都是在軟體更新的時候」、「有趣的事情是，在這個智慧型手機的年代，廉價的鬧鐘似乎是最可靠的」。

更有一名網友自稱已經解決該問題，並提出解方表示，必須關閉設定中的「螢幕注視感知功能」就能解決，因為當鬧鐘要響起時如果偵測到你正看著手機，就會立刻靜音鬧鐘。

據了解，蘋果iPhone X 後續機型中，在螢幕上方都會有「sensor housing（感應器區域）」，其中內含 Ture Depth 鏡頭， Face ID 臉部辨識功能與螢幕注視感知功能都仰賴此鏡頭作用，所以當鬧鐘響起時如果Ture Depth 鏡頭偵測到用戶正直視鏡頭，就有機會讓鬧鐘降低提示音量。

▼iPhone螢幕注視感知功能。（圖／記者楊庭蒝攝）



開啟與關閉「螢幕注視感知功能」方法：設定→Face ID與密碼→螢幕注視感知功能

