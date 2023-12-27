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蘋果「遙遙領先」！iPhone 15 Pro Max登中國市佔率第一名

▲▼iPhone15 Pro 售價出爐。（圖／蘋果官網）

▲iPhone15 系列新機擁有相當好的銷售成績。（圖／蘋果官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果最新手機產品iPhone 15系列已經上市超過三個月的時間，市場研究機構 Counterpoint Research最新的一份報告調查了8個國家／地區在2023年10月的手機市場銷售狀況，其中以「遙遙領先」口號風靡一時的華為最新手機Mate 60系列在中國市場還是屈居第二名，不敵蘋果新機的吸引力。

根據Counterpoint Research的調查，在中國的手機市場中，iPhone 15 Pro Max以5％的市佔率拿下冠軍寶座，其後第二名至第五名分別是華為Mate 60 Pro（4％）、iPhone 15 Pro （4％）、榮耀 X50（3％）、iPhone 15（3％）。

▲2023年10月中國手機市場市佔率。（圖／翻攝counterpointresearch）

▲2023年10月中國手機市場市佔率。（圖／翻攝counterpointresearch）

據本站報導《華爾街日報：中國禁政府官員上班用iPhone　不能帶進辦公室》，中國下令中央政府機關官員不得在上班工作期間使用蘋果公司的iPhone及其他外國品牌設備，也不得將它們帶到辦公室。相關指示是上級在近期數周下達，尚不清楚適用範圍有多廣。這項禁令或多或少與美國針對中國智慧手機製造商華為、中國字節跳動旗下短影音平台TikTok的禁令類似。

儘管如此，從Counterpoint Research的調查數據中可以看見，中國手機市場在10月份的市占率前五名中蘋果新機就拿下了三個席次，華為與榮耀（華為子公司）分別佔據一名，可見多項禁令與內宣的影響下，蘋果手機仍在中國市場有著不可撼動的地位。

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