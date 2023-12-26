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迎接新年！盤點2024年蘋果「令人期待」5款新品

▲蘋果最受期待五款新品。（圖／MacRumors）

▲蘋果最受期待五款新品。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

今年邁入尾聲，準備迎接新年到來，許多果粉也期待蘋果明年會帶來那些驚喜，而外媒MacRumors也盤點名輾可能會有的五大更新，包含即將推出的Vision Pro、AirPods更新等等。

AirPods 4

預計2024 年推出的新款 AirPods 將採用更新的設計，柄部更短，外觀像是目前 AirPods 和 AirPods Pro的混合體。貼合度和音質都會得到改善，此外將會有「兩種型號」一起推出。

AirPods 4將有兩個不同價位的版本，高價的型號將具有主動降噪功能，目前此功能僅 AirPods Pro支援。AirPods 4 充電盒也將重新設計，包含方便尋找的喇叭和一個 USB-C 充電埠。

▲傳下一代iPad Pro支援MagSafe無線充電。（圖／MacRumors）

▲iPad Pro。（圖／MacRumors）

OLED iPad Pro

蘋果將在 2024 年將 OLED 技術引入iPad Pro，與 mini-LED 或 LED 相比，OLED 提供更深的黑色、更好的對比、改進的 HDR 和更高的能源效率。新的 iPad Pro 型號將進行重新設計，並將提供更新的 13 吋和 11.1 吋尺寸。OLED 顯示器更薄，因此蘋果能夠縮小新的 iPad Pro 型號，並搭載更快的 M3 晶片。

Apple Watch X

蘋果於2014年推出Apple Watch，若用此日期推算，明年為Apple Watch 的 10 週年紀念日，預計蘋果將推出Apple Watch Series 10 或「X」型號。

2024 年 Apple Watch 將採用全新設計，可能包括纖薄的機身和新的磁力錶帶連接系統。磁力錶帶連接方法將使蘋果能夠節省 Apple Watch 內部寶貴的內部空間，以安裝更大的電池或其他組件，但這可能代表現有的錶帶與新型號不相容。

除了新外觀外，據傳Apple Watch X還具有血壓監測和睡眠呼吸中止症檢測功能。手腕上的血壓監測是一項了不起的壯舉，Apple Watch 將能夠告訴使用者他們的血壓是否呈上升趨勢並走向高血壓。將無法獲得特定的收縮壓和舒張壓讀數，但血壓監測仍將提供有價值的資訊。

至於睡眠呼吸暫停，Apple Watch X 將使用睡眠追蹤和呼吸模式監測來確定一個人在睡眠期間是否可能出現呼吸中斷。該資訊將能夠轉發給醫生進行進一步測試。

▲iPhone 16搭載全新拍攝按鈕。（圖／MacRumors）

▲iPhone 16搭載全新拍攝按鈕。（圖／MacRumors）

iPhone 16

入門級的iPhone 16型號將可獲得iPhone 15 Pro機型獨有的多項功能，包括操作按鈕和更快的 3nm A 系列晶片。今年的操作按鈕可能採取電容式設計，取代機械按鈕。

新的垂直相機鏡頭排列允許捕捉空間影像，該功能目前僅限於 iPhone 15 Pro 型號。蘋果還為所有四款 iPhone 16 機型添加新的電容式拍攝按鈕，該按鈕位於裝置右側電源按鈕下方。該按鈕將感知壓力並支持觸覺回饋。

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

Vision Pro

自從蘋果推出 Vision Pro 以來已有半年時間，終於在 2024 年初看到正式發售的痕跡，蘋果將 Vision Pro 視為運算的未來。

可以使用裝置側面的數位錶冠在 AR 和 VR 之間切換。它與市場上任何其他頭戴式裝置都不太一樣，因為蘋果使用超高解析率的 micro-LED 顯示螢幕，並具有手部和眼部跟踪功能來進行控制。

Vision Pro 計畫提供沉浸式應用程式、遊戲和體驗，用戶將能夠錄製空間影片並在裝置上播放。Vision Pro售價高達 3,500 美元，價格昂貴得令人望而卻步，而且由於其複雜性，蘋果生產的耳機數量有限。Vision Pro 推出時僅在美國銷售，進一步限制了其可用性。

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