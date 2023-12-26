蘋果2024年「最重要新品」下月登場？　分析師曝正式發售時間

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果 Vison Pro 發布後已經過了一段時間，但卻遲遲未發售，目前許多訊息都指出，這款新產品會在明年正式銷售，對此天豐國際分析師郭明錤也表示，預計在2024年1月首週開始大量出貨。

郭明錤表示，Vision Pro 是蘋果 2024 年最重要的產品，2024年出貨預估約50萬部。目前Vision Pro已量產，預計在2024年1月首週開始大量出貨。根據目前的大量出貨時程，Apple最有可能將在1月底或2月初發售Vision Pro。

郭明錤報告中也指出，若用戶對Vision Pro的反應優於預期，有利強化「Vision Pro是下一個消費電子明星產品」的市場共識與相關供應鏈股價。

除此之外，他的報告也分析2024年的投資展望，表示 2024 年消費電子產業三大關鍵投資趨勢包含Android庫存回補、Vision Pro與AI PC。

他表示，安卓本波庫存回補始於5到7月。華為於8月底推出Mate 60 Pro後，因需求優於預期故增加採購零組件，逼迫競爭對手需跟進以確保有足夠零組件，進而推升庫存回補力道。

而在AI PC的部分，他認為從建立用戶對AI裝置認知、建立使用者行為與支援第三方開發商的角度，在相關業者中 ，作業系統業者對AI裝置趨勢的影響力最大。來自不同業者的AI裝置相關資訊均可能有利短期交易氣氛，但作業系統才是真正主導AI裝置產業基本面的核心。