郭明錤曝2024電子產業投資3大趨勢　蘋果最重要產品登場

▲蘋果將推重磅產品。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

過去被譽為最強蘋果分析師的郭明錤在今年尾聲預測，2024年消費電子產業有3大關鍵投資趨勢，分別為Android庫存回補、蘋果Vision Pro，以及AI PC／手機。

郭明錤條列3大點，作為對明年趨勢的分析。

Android手機庫存回補後的真實需求

1.本波庫存回補始於5–7月。華為於8月底推出Mate 60 Pro後，因需求優於預期故增加採購零組件，逼迫競爭對手需跟進以確保有足夠零組件，進而推升庫存回補力道。

2.本次庫存回補至約2024年1月結束，需注意庫存回補力道強勁易給人需求結構改善的錯覺。目前我與市場普遍樂觀看待2024年Android手機需求的看法略有不同，建議投資人關注是否重演PC與TV在2–3Q23庫存回補後但後續需求仍無改善。

3.庫存回補後的真實需求/訂單變化將影響上游半導體與AI手機相關股票的交易氣氛。

Vision Pro發售後的使用者體驗

1.Vision Pro是Apple 2024年最重要的產品。

2.2024年出貨預估約50萬部。目前Vision Pro已量產，預計在2024年1月首週開始大量出貨。根據目前的大量出貨時程，Apple最有可能將在1月底或2月初發售Vision Pro。

3.若用戶對Vision Pro的反應優於預期，有利強化「Vision Pro是下一個消費電子明星產品」的市場共識與相關供應鏈股價。

AI裝置/PC/手機為未來數年換機需求關鍵

1.從建立用戶對AI裝置認知、建立使用者行為與支援第三方開發商的角度，在相關業者中 (作業系統、軟體服務、終端品牌、處理器與零組件)，作業系統業者對AI裝置趨勢的影響力最大。

2.來自不同業者的AI裝置相關資訊均可能有利短期交易氣氛，但作業系統才是真正主導AI裝置產業基本面的核心。

3.2024年AI裝置的主流硬體規格將包括內建7–10B LLM (用於推理)、40–50 TOPS的AI算力、10–20 token/s或以上的推理速度、8–16GB或以上的DRAM等。投資機會來自上述主流規格所創造的使用者體驗之驗證與帶動之規格升級。

4.可預期所有相關業者均會將AI PC/手機作為2024年的宣傳重點，故2024年所有的電子產品展會均有可能出現AI PC/手機的相關廠商股價之催化劑，包括CES (1月)、MWC (2月)、WWDC (6月)、Computex (6月)、Google I/O (5月)、Apple新iPhone發佈會 (9月)、IFA (9月)、Apple新Mac發佈會 (4Q)、微軟新品發佈會 (2H)、與各主要品牌的新品發佈會等。

郭明錤在他的推文中指出，他認為Apple春季發布會可能不會有AI服務方面的顯著更新，因此沒有明顯納入2024年可能提供AI裝置催化劑的新產品發表中。