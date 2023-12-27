張廖萬堅遭控論文抄襲案　東海大學審定：無違反學術倫理

▲台中市立委候選人張廖萬堅遭控論文抄襲案，東海大學審定結果出爐。（圖／張廖萬堅競總提供）



記者游瓊華／台中報導

積極尋求連任的台中市民進黨立委張廖萬堅10月遭藍營指控，其東海大學EMBA碩士論文涉抄襲，並向東海大學提出檢舉。東海大學經過2次比對已完成審定，指出論文相似度低於20%，「論文相似度比對、原文抄襲疑慮、題目原創性皆無違反學術倫理之情形」。

張廖萬堅今天回應，感謝東海大學做了最仔細的審視以及聲明，也相信東海大學今日完整的說明可讓謠言即刻止步，他的論文絕無抄襲。張廖萬堅強調，國民黨攻擊他的論文，過去已澄清多次，很遺憾因為選舉又以炒冷飯方式再次操弄，甚至一再造謠。

東海大學發出說明，校方在10月20日接獲檢舉，張廖萬堅論文涉嫌抄襲情事，隨即成立調查小組，經過11月6日、10日完成與確認調查報告，隨後再成立學院審定委員會，在12月13日開會，12月18日完成二次比對，全案在12月22日完成審定確認。

東海大學提到，關於論文相似度比對，排除專有名詞、常用詞句、目錄格式、機構名稱、參考文獻列表等，論文相似度低於20%。另外，關於原文抄錄及抄襲疑慮以及論文題目的原創性部分，也都無違反學術倫理的情形。