大讚王婉諭「道德勇氣最Top」　呱吉：台灣政壇值得留下這個立委

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

時代力量黨主席王婉諭自投入新竹縣第二選區立委選戰後，受到各界熱烈支持力挺，她日前就在臉書發布前台北市議員邱威傑（呱吉）的加油影片，他在影片中回憶與王婉諭的合作經驗大讚，「要論道德勇氣最讓人敬佩的人選，我一定會選擇王婉諭，她是最Top、Top、Top的。」

呱吉憶起與王婉諭實際一起合作的經驗，不論是在性平、兒少保護、教育議題上，他們都曾經共同努力為民眾爭取權益。他提到，現在這個世代，許多人對公眾人物的印象都來自網路上片段的資訊，然而，他是以近身與王婉諭共同合作的經驗，出面肯定王婉諭，「她絕不會受到任何利益或不道德要求的影響，而改變她的志向或路線，是一位『有原則而且有堅持的人』。」

「台灣的政壇值得留下王婉諭這一個立委」，呱吉誠摯地表示，期盼新竹選民一起把王婉諭留在國會。

對於呱吉的力挺，王婉諭表示由衷感謝，並回憶起過去他們曾經共同揭發並協助一起台北市幼兒園的不當對待案。她慨嘆，幼兒園不當對待案件中，經常涉及地方政府權責，非常需要地方議員的共同參與，而當時在案件處理過程中，呱吉就是與她合作無間的最佳夥伴，如今能夠從影片中得知呱吉對她的高評價，實在非常感動。

王婉諭強調，她會秉持著夥伴對她的肯定，持續以「有原則、有堅持」的態度，堅定不移地做對的事，不論是性平、兒少保護、教育議題或青年參政，她都會繼續努力，引領台灣社會，走向更好的未來。