海虎潛艦落海3官兵仍失蹤　艦指部：片面提出不實言論不排除協助提告





▲海虎潛艦。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

針對海虎潛艦21日的3官兵落海失蹤最新搜救進度，海軍艦指部今（27日）表示，迄今下午2時止，尚未搜獲失蹤人員，但不會放棄任何尋獲袍澤機會，而海軍會堅持「勇於面對，絕不隱瞞」立場組成專案小組，調查釐清肇因；另對於片面以「據可靠消息來源指出」而提出的不實言論，不排除視需要協助官兵及家屬提出法律告訴。

艦指部27日下午表示，國軍對失蹤官兵家屬憂急心情感同身受，秉持同舟一命、親如手足的袍澤情誼，不分晝夜全力投入搜救行動，迄今下午2時止，共計投入空中兵力101架次、水面兵力114艘次，陸上兵力418車次、1265人次，惟尚未搜獲失蹤人員。

艦指部說，海軍堅持「勇於面對，絕不隱瞞」立場組成專案小組，調查釐清肇因，並全面檢討策進海上作業安全。對家屬所提各項意見，均納入追蹤管制，並主動說明辦理情形。

艦指部也說，部分不實、臆測報導，已對戮力戰備訓練潛艦官兵，以及落水人員眷屬產生傷害，破壞部隊團結向心。海軍鄭重呼籲媒體各界，善盡社會與查證責任，切勿再對案情任意發表臆測或渲染言論，影響視聽。對於片面以「據可靠消息來源指出」而提出的不實言論，不排除視需要協助官兵及家屬提出法律告訴。

艦指部表示，海軍及失蹤官兵家屬感謝行政院國搜中心、海洋委員會海巡署、友軍單位及社會各界，在第一時間即共同投入搜救行動。後續除艦指部續派專責搜救單位外，另由周邊海域戰演訓任務機、艦、地面部隊、海巡署及友軍單位兼施搜救，不放棄任何尋獲袍澤機會，並將適時發布搜救及調查結果。