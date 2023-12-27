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花蓮崙天大橋震後復建動工！工程經費2.7億　預估2025年底完工

▲▼崙天大橋重建動工，由縣長徐榛蔚主持與嘉賓共同祈福工程順利圓滿平安。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲崙天大橋重建動工，由縣長徐榛蔚主持與嘉賓共同祈福工程順利圓滿平安。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

去年9月18日花東地區發生最大震度6強的地震災害，導致花蓮縣南區多座橋梁損壞或倒塌，其中高寮大橋、玉長大橋及崙天大橋等三座跨越秀姑巒溪之重要橋梁在這次震災中倒塌毀損，花蓮縣政府於災害發生後立即啟動勘災及專案評估重建復建事宜，並於27日進行崙天大橋重建動工。

▲▼崙天大橋重建動工，由縣長徐榛蔚主持與嘉賓共同祈福工程順利圓滿平安。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

高寮大橋、玉長大橋及崙天大橋重建工程經中央工程會專案審議後，同意核定補助近18億元辦理三座橋梁之重建工程。復建經費核定後，縣府隨即委託專業單位同步展開三座橋梁的基本設計、細部設計及工程招標工作，並於今年11月中均順利完成發包，預計114年底可陸續完工通車。

▲▼崙天大橋重建動工，由縣長徐榛蔚主持與嘉賓共同祈福工程順利圓滿平安。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，崙天大橋是一條連結產業、居民受教育的重要橋樑，也是卓溪鄉與富里鄉之間跨越秀姑巒溪的重要道路，為求工程安全謹慎，花蓮縣政府盡最大能力與交通部公路局往來行政流程繁瑣，經過災害復建提報、審議核定、基本設計、細部設計、工程發包等程序，歷時1年3個月，敬請鄉親見諒。

另外，徐榛蔚也向南區鄉親報告好消息，受到杜蘇瑞颱風及小犬颱風侵襲而導致土石崩落的花75線16.6K，嚴重影響居民行車，花蓮縣政府爭取中央經費補助，如今經費如期到位，未來將盡速進行修繕補強，還給鄉親用路安全。

▲▼崙天大橋重建動工，由縣長徐榛蔚主持與嘉賓共同祈福工程順利圓滿平安。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府建設處表示，高寮、玉長及崙天大橋，因地震遭受破壞，造成橋梁多數墩柱受剪力損壞、橋梁錯位，橋梁幾乎全數傾倒，為確保民眾通行安全，三座橋梁於災害發生後即行封橋，禁止人車通行，對當地交通造成極大的影響。為緩解通行不便問題，縣府一方面緊急施設通行便道供民眾臨時通行，一方面也積極辦理重建工作，三座橋梁的重建規劃設計工作均是同步展開及進行，不讓任何一座橋梁進度落後，結構設計也依據最新耐震設計標準辦理，希望儘早完成三座橋梁重建。

▲▼崙天大橋重建動工，由縣長徐榛蔚主持與嘉賓共同祈福工程順利圓滿平安。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲徐榛蔚表示，崙天大橋是一條連結產業、居民受教育的重要橋樑，也是卓溪鄉與富里鄉之間跨越秀姑巒溪的重要道路。

本次辦理為「花78鄉道崙天大橋0918震災復建工程」，重建經費為2.7億元，重建後橋梁長度430公尺，引道144公尺，後2座橋梁結構型式為預力I型簡支梁橋。依據工程會專案審議核定內容，重建橋梁寬度均採9公尺之雙向雙車道配置，並包含排水、照明及護欄等相關附屬設施，重建後之寬度均大於舊橋寬度，可提供較過去更為舒適、安全的通行環境。

動土典禮出席貴賓包括交通部公路局東分局長林文雄、交通部公路局東分局玉里工務段長陳景揚、縣議員鍾素政、黃玲蘭、詹金富、魏嘉賢、建設處長鄧子榆、富里鄉長江東成、富里鄉農會總幹事張素華、富里代表會主席葉家鴻、立法委員傅崐萁辦公室主任潘俊霖、各民意代表、村長等人皆到場見證。

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