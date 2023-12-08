歡慶新港國中66歲　今舉行後棟大樓啟用及前棟拆除重建動土

▲新港國中今舉行後棟大樓啟用及前棟拆除重建動土。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



台東縣成功鎮新港國中校舍使用逾50年、安全堪慮，台東縣政府自108年起努力籌措爭取經費進行校舍重建，8日進行後棟教學大樓落成及前棟大樓拆除重建動土典禮，作為新港國中66週年校慶最好的生日賀禮！

後棟教學大樓落成及前棟大樓拆除重建動土典禮上，縣長饒慶鈴表示，108年剛上任時到新港國中進行校舍場勘，看見後棟及前棟教學大樓因受地震災害及地層坡地滑動，造成阻尼器受損及建物氯離子偏高、導致校舍傾斜及漏水等問題層出不窮，當場允諾排除萬難支持校舍拆除及遷地重建，過程中也編列校園師生安置經費，包括既有網路設備及冷氣等搬遷移設、辦公設備採購、教學設備搬遷等，自108年起至114年共投入將近2億5千萬元。

如今後棟教學大樓已在9月新學年度開始使用，剛聽呂華詩校長說，師生們在新校舍上課都很滿意、很舒適，另外，前棟教學大樓也即將動土施工，盼給師生更安全的學習環境。

縣府建設處表示，新建的後棟教學大樓採正面高低錯落樹形造型牆板設計，呼應樸實校園背山坡地高低落差及地形，融入成功鎮山海意象，並規劃班級教室、學習中心及辦公室等教學辦公空間，兼具美感與實用性；前棟教學大樓拆除後將原地重建，空間將規劃視聽教室、專科教室及圖書館等功能性空間，工期為540日曆天。新建的2棟校舍計有30間教室，盼提供新港國中師生多元友善的學習場域。