國3增設桃園八德交流道！通車後可少塞8公里　119年完工

▲國3增設桃園八德交流道，行政院長陳建仁(右3)今前往視察。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

目前桃園八德民眾上國道，僅能利用國2大湳或國3大溪交流道，離八德市區約6到8公里，加上尖峰時段地方道路車多，交通部推動「國3增設桃園八德交流道」工程，預估119年完工通車。行政院長陳建仁今(25)日前往視察，宣示行政院支持與推動決心，指示相關單位積極趕辦後續相關作業，符合民眾對政府施政期盼。

高公局說明，現況桃園八德僅能利用國2大湳或國3大溪交流道進出國道，惟兩交流道間距八德市區約6到8公里，需於地區道路行走較長時間。又平假日尖峰市區往2交流道之車輛多，且地方道路拓寬困難。

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另高公局也表示，八德南側緊鄰大溪河階地形高差達60公尺導致兩地往來不易，爰桃園市政府自106年起提出本計畫之可行性評估，希藉由市府負責於台4線與大鶯路間新闢連絡道路，並於連絡道路跨越國3處約56.9K申請增設交流道，可同時解決河階地兩端地區交通及進出國道問題，並促進八德及大溪地區產業及觀光發展。

▲▼國3增設桃園八德交流道，119年完工通車。（圖／高公局）

該計畫可行性109年10月19日經行政院核定後，由高公局辦理增設交流道及主線拓寬工程，環評作業業經環境部於112年8月17日審核通過，112年12月19日奉行政院核定建設計畫，核定總經費約79.65億元，其中用地取得費用約11.19億元由桃園市政府負擔。

高公局表示，新闢連絡道工程將由桃園市政府負擔及辦理，因連絡道為交流道進出重要一環，後續高公局交流道工程將配合桃園市政府辦理之新闢連絡道工程同步辦理用地取得、設計、發包及施工，降低施工衝擊等，讓工程加速推動，期工程同步於119年完工通車。