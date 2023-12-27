高雄輕軌全面開通！　元旦晚間6點起至2／25「全線免費搭」

▲高雄輕軌大順路段開通，元旦晚間6點起試營運。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄環狀輕軌C24-C32站日前完成交通部履勘，交通部於昨(26日)發布營運許可函，高雄市捷運工程局表示，將訂於元旦辦理試營運啟航，自元旦晚間6點起至2月25日止，民眾在全線各月台進出站刷卡並免費搭乘。

副市長林欽榮表示，輕軌C24-C32路段試營運啟航後，環狀輕軌全線共38站，營運路線將達22.1公里，高雄輕軌C24愛河之心站-C32凱旋公園站路段間，共種有318棵雨豆樹，茂密的樹蔭讓大順路成了深具特色的綠巨人隧道，路廊遍植綠草與樹籬，增添上下輝映色彩。

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這次新增通車路段計5公里、7座車站，分別是新上國小、灣仔內、鼎山街、高雄高工、樹德家商、科工館與聖功醫院7個新站，全環通車後共計22.1公里、38座候車站。

▲高雄環狀輕軌全長22.1公里，共計38座車站。（圖／記者許宥孺翻攝）

未來試營運啟航後，沿線經過義享天地、好市多大順店、家樂福鼎山店、高雄高工、樹德家商及聖功醫院等生活節點。在大眾運輸串聯上，C24愛河之心站可與捷運紅線凹子底站轉乘；C30科工館站可與臺鐵科工館站轉乘。

捷運局長吳義隆指出，輕軌於明年元旦正式開通成圓試營運，市府為鼓勵市民朋友搭乘體驗，推出「輕軌成圓全線路段免費搭乘」活動，自元旦起至2月25日止，民眾在全線各月台進出站刷卡並免費搭乘。