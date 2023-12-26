「公車上撐陽傘」嗆司機：有規定不能撐？　她被罵神經病不爽提告

▲高雄女在公車上撐傘遭勸導，控司機罵她神經病。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞、戴若涵／高雄報導

高雄市一名女子搭公車時在車內撐傘，公車司機見狀，出言勸導對方，請女子將傘收起來，但該名女子卻回嗆「有規定不能撐傘嗎？」，事後該女子提告公然侮辱，稱自己遭公車司機罵「神經病」。高雄地檢署調查後，認為公車司機犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。

徐姓女子提告稱，6月4日上午8、9時許，她在三民區「天祥一路」站上車，因為當時太陽大，且車內沒有裝窗簾，她便在車內撐起陽傘，當車輛開到「高雄女中」站時，陳姓公車司機突然質問她，為什麼要在車內撐傘，後來又用「神經病」等語出言辱罵，讓她決定提告公然侮辱。

陳姓司機則稱，「我記得當時有一位小姐有撐傘，我有勸導她可不可以把傘收起來，她說為什麼要收傘，有規定不能撐傘嗎，我當時只是想說這樣對其他乘客比較好，因為我還要專心開車，不可能跟她爭這個，我現在只記得撐傘這件事，但不太記得細節。」

陳姓司機表示，自己沒印象當時有沒有說神經病，「就算有，我當時還在開車，也不是面對她說，那是對我自己說幹嘛跟乘客爭這個，我沒有誣衊她。」

高雄地檢署向客運公司調閱車內監視器影像，但因超過保存時間，畫面已被覆蓋掉了，因此無從確認陳姓司機是否有罵徐女「神經病」，另外，事件發生後，徐女曾撥打1999向高雄市政府投訴，但經高雄市政府交通局調查過後，並沒有發現犯行，加上事發當時車內只有徐女跟陳姓司機，沒有其他乘客在場，沒有其他證據可以佐證，認定陳姓司機罪嫌不足，給予不起訴處分。