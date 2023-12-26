台積電高雄2奈米廠探頭了　第二廠房取得雜照拚下月動工2025量產

▲台積電在高雄設立2奈米先進製程廠區，第一座廠房正興建中，而P2的雜照也在12月發給台積電。（資料照／記者張雅雲翻攝）



記者陶本和／台北報導

台積電在高雄設立的2奈米先進製程廠區（Fab22）第一座廠房（P1）正如火如荼興建中，設廠進度受到外界關注，近期山友拍攝廠區廠房鋼構出土、外觀快速成形，引發網友熱議。據指出，2奈米營運的組織編制已經正式完成，編定旗下高雄廠為台積22廠（Fab 22），近期P1的鋼構已經進行到上部結構，可望趕在2025年量產；高市府也透露，P2的雜照已在12月中核發給台積電。

日前有網友在爬半屏山時，拍下台積高雄廠廠房鋼構、外觀逐漸成形，引發網友熱議，不僅關心的建廠進度，也讓外界十分好奇未來的規劃以及開發時程。

業界盛傳，第一座廠房（P1）力拚明年量產、第二座廠房（P2）也將在明年初進行基樁工程，業界解讀，台積電的高雄計畫佈局就是鏈結先進製程設備、材料、封測等在地產業與區位優勢，打造高雄為先進製程的生產重鎮。

台積電供應鏈透露，高雄廠P1進度穩定，加上周遭園區設施同步開工、未來規劃完善。事實上，日前台積電宣布放棄桃園龍潭科學園區三期（龍科三期）設廠計畫，這對比高雄計畫的兩座2奈米廠的土地取得順利，未來將擴編為南科第三園區，據了解，高雄市政府正全力配合，這也與桃園形成對比。

據指出，日前2奈米營運的組織編制已經正式完成，編定旗下高雄廠為台積22廠（Fab 22），近期P1的鋼構已經進行到上部結構，可望趕在2025年量產，P2也預計最快就能在明年Q1進行基樁工程。

對此，高市府經發局接受媒體訪問時表示，台積電先進製程高雄廠位於楠梓產業園區，P1建廠進度如期如質進行，P2的雜照也已在12月中旬核發給台積電，其他行政程序同步申請進行中；市府尊重台積電的規劃，並持續保持緊密溝通與合作模式，以加速落實台積電最先進製程落腳高雄的目標。