邁捷合體「婆媽吸票機」掃街發威　郭倍宏怒轟：賴清德退選

▲立委候選人黃捷在市長陳其邁陪同下掃街 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

選戰倒數，高雄市長陳其邁以及黨籍議員26日陪同高雄第六選區立法委員候選人黃捷，前進鼓山內惟市場掃街拜票。陳其邁、黃捷兩大超級吸票機合體出擊，在市場掀起民眾搶拍熱潮；而同樣也是出身綠營的老前輩，郭倍宏則是高分貝要求法務部長蔡清祥下台，總統候選人賴清德退選。

陳其邁表示，他來幫黃捷加油打氣，並提到自黃捷參選以來，就勉勵她要拿出愛與勇敢，努力打拚、一天當三天用，這些日子以來看到黃捷總是笑臉迎人，堅持正面、陽光的選舉而不抹黑潑髒水，他感到很欣慰，也希望市民朋友可以給黃捷鼓勵和支持，讓年輕世代投入國會，讓高雄更進步。

▲市長陳其邁陪同黃捷到內惟市長掃街 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁近來積極輔選黨籍立委候選人，每到一座市場就開啟一次粉絲見面會，這次合體清新陽光，又自帶高聲量的黃捷，一進到市場瞬間就點燃了下班採買民眾的熱情。除了民眾爭相要求簽名自拍，也可以見到攤販老闆娘熱情大喊「黃捷你又來了！凍蒜、凍蒜」、「哇，市長也來了」，顯見黃捷已經多次到內惟市場拜票，勤懇努力在地攤商都看在眼裡，而這次除了黃捷又見到市長陳其邁，讓熱情的攤商老闆娘臉上笑開了花。

有老闆送上自家熱呼呼的薑茶給陳其邁和黃捷禦寒。一路上攤商、民眾熱情相挺，接連送出包子、菜頭、鳳梨與蒜，而黃捷也把握機會，雙手緊握每一雙向他伸出，代表鼓勵與支持的手，掃了一圈市場，兩人收到的各種青菜、水果、食物，讓黃捷笑稱晚上和隔天的菜都有著落了。

▲立委候選人郭倍宏要求法務部長蔡清祥下台，民進黨總統候選人賴清德下台 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「如果我們忍無可忍，那就毋需再忍！這樣無法無天的執政黨，我們就推翻它！」同區競選的郭倍宏則是在同一日針對法務部高雄市調處在立委候選人抽籤造勢當天，清晨即「逮捕」數十位里長，羈押至半夜始放人，召開記者會再度秀出相關證據駁斥，他還發飆做上述痛陳並要求與調查局長當面對質，鄭重要求法務部長蔡清祥請辭，賴清德副總統立刻退選！

郭倍宏表示，20日立委抽籤次當天，市調處竟然拿著「傳票」違法當「拘票」使用，「兵分多路」大舉「逮捕」支持他的數十位里長，不少還甚至羈押至半夜始放人，雖然調查局發佈新聞稿澄清，指稱其約詢對象是「近期赴中國旅遊並接受中國官方人員接待、參與餐會或座談會」的里長，堅持其偵辦過程均遵守「行政中立、依法行政」原則，並未有「替特定立委候選人助選或打壓其他候選人的情形」，真的是這樣嗎？

郭倍宏十分憤怒表示，「如果這些挺他的里長們是蓄意造假、胡亂指控，那麼顯然違反『總統副總統選舉罷免法』，你們就將他們繩之以法。但如果他們的控訴句句屬實，代表國家偵查隊，不做國安工作，卻以查賄之名，行消滅異己之實，這便是國家之恥，台灣之恥！郭倍宏請教副總統大人賴清德先生，依照他所奉行的『民主政治』原則是否應該立刻宣布退選呢？！還是法務部長蔡清祥請辭，為長官的無能領導負責呢？！」