快訊／愛河驚傳溺水！高雄男「不明原因」跌落　救生圈救他1命

▲ 高雄市警察局新興分局轄區發生落水案件。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市今（27日）上午前金區河東路發生一起男子溺水案件，有民眾目擊這名男子原本坐在愛河岸邊，但事就在下一秒就落水，民眾趕緊打電話通報消防單位，並拋下救生圈，消防人員抵達後將他順利救起，還好人並沒有大礙，生命跡象穩定，經評估過後不用送醫，目前這名男子被帶往派出所釐清落水原因。

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