以色列陷「多戰線戰爭」！　防長：在7戰區同時遭受攻擊

▲ 以色列國防部長葛朗特。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）26日表示，以軍正在打一場「多戰線戰爭」，「受到來自7個戰區的攻擊」，包括加薩、黎巴嫩、敘利亞、猶太-撒馬利亞區（以色列對約旦河西岸的稱呼）、伊拉克、葉門及伊朗。

葛朗特在議會發言時說明，「我們已經在其中6個戰區做出回應並採取行動」，但未具體說明是何種行動。《衛報》分析，隨著加薩戰爭出現地區升級的新跡象，葛朗特的發言暗示，以色列將在整個中東地區展開軍事行動。

哈瑪斯10月7日突襲以色列南部以來，中東地區親伊朗民兵組織頻頻攻擊以色列及美國在中東的軍事設施，造成1140人死亡，並劫持250名人質。而以色列在加薩發動報復性攻勢，已經使這場戰爭成為本世紀最具殺傷力的衝突之一，估計已有2萬600人喪生，5萬5000人受傷，巴勒斯坦領土上230萬人口中有85%被迫逃離家園。

12月初臨時停火協議破裂後，加薩戰火愈演愈烈，且恐怕蔓延至以巴領土以外。26日稍早，埃及稱一架無人機在紅海度假城市達哈布（Dahab）附近被擊落，已經是一個月內第二起，目前不清楚無人機來源，但葉門反抗軍「 青年運動」（Houthi）近期頻頻攻擊紅海商船，且向以色列發射無人機與飛彈。

此前，以軍25日空襲敘利亞首都大馬士革郊區，擊殺伊朗革命衛隊高階顧問毛沙維（Sayyed Razi Mousavi）。他生前負責敘利亞與伊朗間的軍事聯盟合作協調，伊朗對此誓言要以色列付出代價。

而在伊拉克，美軍25日發動空襲，可能擊斃多名伊朗支持的伊拉克什葉派民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）激進份子，以報復該組織此前派無人機襲擊美軍基地，傷及3名美軍人員，其中一人重傷。

除中東地區以外，根據以色列外交部，26日以色列駐印度大使館附近發生爆炸，所幸未造成人員傷亡，原因仍在調查。