史上最大！　英特爾證實：將投資逾7700億元在以色列南部建廠

▲英特爾計畫在以色列南部設廠。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

以色列政府與英特爾（Intel）都證實，英特爾將在以色列南部斥資250億美元（約新台幣7747億元）打造晶片製造工廠。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，這會是以色列有史以來最大間的工廠。

CNN報導，英特爾在過去50年裡，已對以色列投資超過500億美元（約新台幣1.55兆元），雇用員工數1萬1萬1700人。

英特爾想將在迦特鎮（Kiryat Gat）原有的工廠擴大，該工廠在加薩走廊東北方向，兩地距離僅16英里（約25.7公里）。

以色列經濟部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）26日在X發文，英特爾將對以色列進行史無前例的250億美元的投資，並將在以色列建造新工廠，該投資承諾提供高品質就業機會，提供偏遠地區的生產力，並將為以色列的經濟成長帶來極大貢獻。

納坦雅胡最早在今年6月宣布英特爾新工廠的消息，並指這是外國企業對以色列有史以來最大的投資。

英特爾當時並未證實這項投資的真實性，僅表示在以色列的營運對於公司的成功相當關鍵，而有擴大營運的計畫，是為了因應未來生產需求。該公司在本周二（26日）證實了這些投資計畫。