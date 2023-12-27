克里米亞港口爆炸！俄羅斯證實「登陸艦遭烏軍空襲」　釀1死多傷

▲ 新切爾卡斯克號遇襲後冒出黑煙。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭軍方26日對克里米亞黑海沿岸城市費奧多西亞（Feodosia）發動空襲，聲稱摧毀俄軍登陸艦新切爾卡斯克號（Novocherkassk）。俄羅斯已經證實軍艦遇襲，並稱這起攻擊造成一人死亡及多人受傷。

根據BBC，俄佔克里米亞的費奧多西亞港口26日清晨發生爆炸，俄羅斯國防部證實，大型登陸艦新切爾卡斯克號遭攜帶飛彈的烏克蘭飛機擊中，但未透露受損程度。

▲ 新切爾卡斯克號登陸艦資料畫面。（圖／路透）

俄國扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）表示，這起襲擊造成一人喪生，據報另有多人受傷，還有6棟建築被毀，導致少數民眾被迫安置於臨時收容所。

烏克蘭空軍指揮官歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）此前發出費奧多西亞港口發生爆炸的影片，目前未經獨立證實，但24日拍攝的衛星影像顯示，港口一艘船隻確實和新切爾卡斯克號一樣長。

新切爾卡斯克號是用來將部隊、武器及貨物運上岸的登陸艦，遇襲當時停靠在碼頭邊，船上很可能載有士兵或裝備。而在西方軍援減弱，影響前線軍事行動之際，這艘軍艦受損將是烏軍樂見的好消息。

BREAKING:



The Ukrainian Army just blew up the Russian landing ship Novocherkassk.



If there was a full crew on the ship, dozens of Russian sailors are likely to have been killed.



Via @TheDolgo pic.twitter.com/m0C2DPSYZU — Visegrád 24 (@visegrad24) December 26, 2023

社群媒體瘋傳的畫面可見港口發生大規模爆炸，一片黑暗中烈焰伴隨巨響向上衝出。 烏克蘭南方司令部發言人胡梅紐克（Nataliya Humenyuk）指出，「這麼大的爆炸顯然不僅僅是因船隻本身的燃料或彈藥引起」。

國防安全專家、前北約分析師布里（Patrick Bury）則向BBC表示，有人猜測這艘軍艦搭載的是伊朗製「見證者」（Shahed）自殺式無人機，而俄羅斯正持續使用這款無人機打擊烏克蘭目標。