克里米亞港口爆炸！俄羅斯證實「登陸艦遭烏軍空襲」　釀1死多傷

▲ 新切爾卡斯克號遇襲後冒出黑煙。(圖/CFP)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭軍方26日對克里米亞黑海沿岸城市費奧多西亞(Feodosia)發動空襲,聲稱摧毀俄軍登陸艦新切爾卡斯克號(Novocherkassk)。俄羅斯已經證實軍艦遇襲,並稱這起攻擊造成一人死亡及多人受傷。

根據BBC,俄佔克里米亞的費奧多西亞港口26日清晨發生爆炸,俄羅斯國防部證實,大型登陸艦新切爾卡斯克號遭攜帶飛彈的烏克蘭飛機擊中,但未透露受損程度。

▲ 新切爾卡斯克號登陸艦資料畫面。(圖/路透)

俄國扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫(Sergei Aksyonov)表示,這起襲擊造成一人喪生,據報另有多人受傷,還有6棟建築被毀,導致少數民眾被迫安置於臨時收容所。

烏克蘭空軍指揮官歐勒什丘克(Mykola Oleshchuk)此前發出費奧多西亞港口發生爆炸的影片,目前未經獨立證實,但24日拍攝的衛星影像顯示,港口一艘船隻確實和新切爾卡斯克號一樣長。

新切爾卡斯克號是用來將部隊、武器及貨物運上岸的登陸艦,遇襲當時停靠在碼頭邊,船上很可能載有士兵或裝備。而在西方軍援減弱,影響前線軍事行動之際,這艘軍艦受損將是烏軍樂見的好消息。

BREAKING:



The Ukrainian Army just blew up the Russian landing ship Novocherkassk.



If there was a full crew on the ship, dozens of Russian sailors are likely to have been killed.



Via @TheDolgo pic.twitter.com/m0C2DPSYZU