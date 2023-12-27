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以色列駐印度大使館附近爆炸　疑與以哈衝突有關

▲▼ 以色列駐印度新德里大使館附近26日傍晚發生爆炸。（圖／路透）

▲以色列大使館後方空地在26日下午5時20分左右傳出爆炸聲，印度警方獲報後派員至現場。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列駐印度新德里大使館附近26日傍晚發生爆炸，所幸並未造成人員傷亡。印度警方已加強維安工作，並針對爆炸原因展開調查，推測嫌犯作案動機可能與以哈衝突有關。

綜合今日印度、NDTV等報導，以色列大使館後方空地在26日下午5時20分左右傳出爆炸聲，印度警方獲報後，立即派遣由警犬隊、犯罪小組、拆彈小組組成的專門小隊前往現場，隨後法醫專家也到場。

▲▼ 以色列駐印度新德里大使館附近26日傍晚發生爆炸。（圖／路透）

▲▼爆炸事件發生後，警方一度短暫封鎖現場。（圖／路透）

▲▼ 以色列駐印度新德里大使館附近26日傍晚發生爆炸。（圖／路透）

在距離大使館數公尺遠的這塊空地上，警方發現有一封寫給以色列大使的信，這封信由一面旗幟包覆著。外傳這面旗幟是以色列國旗，寫信中提及正在進行的以哈戰爭，抨擊以色列在加薩展開軍事行動。警方表示，在針對事發現場進行徹底搜查之後，已把物證送往相關單位查驗。

▲▼ 以色列駐印度新德里大使館附近26日傍晚發生爆炸。（圖／路透）

▲案發現場找到一封信，提及目前正在進行的以哈衝突。（圖／路透）

事發地點一度短暫封鎖，目前已重新開放，並未有消息表明街上有人因為這起事件受傷，使館工作人員均安。以色列敦促在印度的以色列國人保持謹慎，特別是在新德里的公民；以色列國家安全委員會透過以色列總理納坦雅胡辦公室所發布的聲明表示，這起爆炸事件可能是一場攻擊行動。

以哈戰爭於2023年10月爆發，在這之後，以色列在各國的大使館均進入高度戒備，因為反猶太襲擊事件增加。

2021年1月，以色列駐印度新德里大使館附近也曾經發生小型炸彈爆炸事件，所幸當時並未造成人員傷亡。當時以色列官員表示，以色列政府把這起爆炸案視為恐攻事件。

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