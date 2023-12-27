侯友宜拋「治安三箭」打詐　沈富雄認同1表現可加分

記者黃翊婷／綜合報導

2024總統大選第二場總統政見發表會昨日（26日）登場，各組候選人聚焦內政問題，國民黨總統候選人侯友宜拋出「治安三箭」，要打詐、掃毒掃黑槍及除暴。前立委沈富雄認為，侯友宜講打詐，那是侯熟悉的領域，「他台語講得非常流利，所以這個應該是可以加分的。」

▲侯友宜在政見發表會上主打治安議題。（圖／記者湯興漢攝）

侯友宜在第二場總統政見發表會中主打治安牌，批評台灣在民進黨執政下變成詐騙之島，政府成立的打詐國家隊卻沒有實質成績，他進一步拋出「治安三箭」，要打詐、掃毒掃黑槍及除暴，例如仿造美國聯邦緝毒局模式，建立台灣緝毒署，由專責單位來查毒品，「1年掃蕩、2年掃3分之1、3年減半」。

沈富雄26日在政論節目《TVBS戰情室》中提到，侯友宜講打詐，那是侯的本行、熟悉的領域，加上台語講得非常流利，這部分應該是可以加分的，但他不曉得，在選舉的最後衝刺階段，打詐這個議題在選民心中占了多重的分量，是否會影響選民決定要選誰，「如果這個詐已經讓大家每天都忍無可忍的話，那這個是加分的。」

▲賴清德則聚焦對人民的照顧，拋出新北市溫仔圳400公頃，拿出5％興建社會住宅，就可增加1萬多戶的建議。（圖／記者湯興漢攝）

民進黨總統候選人賴清德的部分，沈富雄認為，賴講的就是大家想要的，這沒有什麼好反駁，問題是民進黨執政8年怎麼沒做、為何做得這麼不好，8年時間應該是充裕的，總統蔡英文的所作所為卻不符合大家的期望，所以民眾是失望的。

而關於台灣詐騙猖獗、政府打詐不力等爭議，行政院表示，政府整合跨部會執法量能，密集強力掃蕩詐騙集團，以窒息性執法有效逼出犯罪黑數，破獲1700多件電信詐騙集團，並已減少民衆財損逾百億，初見成效，希望各界本於事實評論，政府會虛心聆聽各方的批評與建議，但期盼勿再以錯假訊息打擊第一線執法人員的士氣。