趙少康保證「任內絕不推動統一談判」：兩岸沒統一條件

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德昨日（26日）在第二場電視政見會上直言，國民黨親共是否對得起故總統蔣經國跟台灣人民。對此，國民黨副總統候選人趙少康強調，國民黨和他從不認同共產主義、從不親共，始終堅持反共保台，「我要明白地說，未來在侯友宜與我任內，絕不會推動統一談判。」

▲趙少康（前排中間者）26日前往清華大學演講。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

賴清德在電視政見會上表示，過去國民黨要反攻大陸消滅萬惡共匪，帶領國人打過多少戰役，但以馬英九、趙少康為首的國民黨，不知如何落實蔣經國路線，每次中國對台灣威脅時，馬英九為首的國民黨人不斷批判政府挑釁中國，「請全台灣民眾評評理，國民黨對得起蔣經國跟台灣人民嗎？」

而趙少康26日深夜在臉書發文回應，蔣經國的確說過「只有中國問題、沒有台灣問題」，但同時也指出「要重建三民主義的新中國」、「不同意台灣地位未定論」，不明白賴清德為何斷章取義，故意不提這部分，「國民黨和我從不認同共產主義、從不親共，始終堅持反共保台！」

趙少康提到，他多年來支持香港民主運動，力挺香港壹傳媒集團創辦人黎智英，甚至遭到對岸網民改名為「黎少康」，反觀民進黨，近2年來從不關心香港民主運動，「4年前靠著反送中在總統大選獲利，如今根本用完就丟！」

趙少康認為，台灣人民對民主成果充滿自信，台灣最好的防禦力量並不是有多少顆飛彈，而是成功實現的民主制度，「有自信的民主政體，又怎會隨便被共產制度統戰？我要明白地說，未來在侯友宜與我任內，絕不會推動統一談判，今天的兩岸沒有統一條件，我們只能為下一代鋪陳一個可以看得更遠的環境，兩岸在不同的制度上各自發展，或許30、50年後，讓下一代決定兩岸的未來。」