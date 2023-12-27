趙少康承諾　侯康當選一定「依法執行死刑」

▲趙少康26日表示，若侯康上台，一定會依法執行死刑，還給受害者家屬公平正義。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

2024總統大選投票日剩下16天，各組候選人加緊腳步全力催票。國民黨副總統候選人趙少康26日表示，他日前參加台北市大安區立委候選人羅智強直播活動，發現大安區有高達7成民眾反對廢死，但民進黨不執行死刑又不敢廢死，所以他承諾若侯康上台，一定會依法執行死刑，還給受害者家屬公平正義。

趙少康26日在臉書表示，唐宋八大家之一歐陽脩的父親歐陽觀曾經說過，「求其生而不得，則死者與我皆無恨也」，由此可知，判處一個人死刑對法官來說，是一件很煎熬的事，「在現代，我相信法官們也有相同的心情，真的覺得這人罪無可赦，才會判他死刑」

台北市大安區立委候選人羅智強25日邀請他參加「反貪腐監察院」直播，特別的是這一場直播走出戶外，在瑠公公園跟當地鄉親面對面開講，發現大安區有高達7成民眾反對廢死，「目前台灣有38人被判處死刑卻不用執行，久而久之法官就會認為，『判了死刑國家機器又不執法』，那麼法官何必做壞人判死」。

趙少康認為，民進黨不執行死刑，又不敢廢除死刑，整天滿口說人權不可以被侵犯，但民進黨照顧了受害者的人權嗎，有法律又不執行就是對法律最大的藐視，「而蔡英文不執行死刑又不敢廢死，更是不負責任的領導人」、「我承諾，侯康上台後，一定會依法執行死刑，還給受害者家屬以及社會公平正義」。