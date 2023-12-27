選立委要花多少錢？王婉諭曝「天文數字」：年薪+補貼都賺不回來

▲立法委員王婉諭揭露「選立委」所需花費數目。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨參選人柯文哲日前接受專訪時透露，「選總統要100億，這個國家怎麼會有前途？」引發外界熱議，也讓人好奇選立委要花多少錢？對此，宣布參選新竹縣第二選區立委的時代力量黨主席王婉諭透露，選一席區域立委3、4千萬都是常態，在某些激戰的選區，甚至會花到上億，若只靠立委的本薪加各種雜支、補助，選上後根本難以賺得回來。

王婉諭26日在臉書發文指出，中選會規定我國選舉有所謂「最高競選經費金額」，也就是各該選舉區的應選名額除以選舉區人口總數的 70%，再乘以基本金額新台幣30元所得數額後再加1000萬，依照該公式，這次區域立委選舉，全國最高競選經費金額是新北市第1選舉區（淡水、林口、泰山）的1981萬9000元；最低的則是連江縣的1028萬8000元。

不過，王婉諭也強調，事實上法規「根本沒有」超過上限的罰則，代表這個上限根本形同虛設，「根據過去民間團體的統計，選一席區域立委3、4千萬都是常態，在某些激戰的選區，選到上億都是有可能的。」其中花費最多的就是宣傳費用，尤其看板的錢更是非常驚人的數字，以她的選區新竹縣為例，一面看板一萬五起跳是基本，如果在竹北人流最大的黃金路口，每個月「5、6萬」都很常見。

▲王婉諭指出，「宣傳費」是競選期間最大開支。（示意圖／資料照）

至於選上之後是否能賺得回來？王婉諭透露，立委的本薪大概一年250萬，就算加上各種雜支、補助，也不可能有辦法把動輒3、4千萬的選舉經費賺回來，因此若不是有能力大量募款，或是自己做功德補貼，「錢從哪來」就是一個值得所有公民一同來深思的問題。

王婉諭總結，台灣的選舉真的太花錢了，這導致「金權政治」幾乎成為一個無法避免的惡性循環，建商、財團透過這樣的選舉過程，反過來成為政治人物的操偶師，嚴重傷害了台灣的民主深化，「這絕對是我們必須要改變的政治文化。」