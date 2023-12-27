侯辦：侯獨子意外過世後蓋凱旋苑　岳父盼女兒有依靠

▲侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



文／中央社

針對凱旋苑爭議，國民黨總統候選人侯友宜競辦26日說，當初出租與侯友宜獨子過世有關；目前正與侯友宜太太討論租約等細節，今天將開記者會說明。此外，內參民調顯示侯友宜民調增1.8個百分點，與民進黨總統候選人賴清德在誤差範圍內。

針對民進黨近日猛攻侯友宜太太的凱旋苑租金爭議，以及文化大學學生呼籲侯友宜讓凱旋苑房租合理化，侯辦發言人錢震宇26日晚間向媒體表示，凱旋苑這塊地是侯友宜岳父40幾年前買下，侯友宜的太太在婚前就繼承。

錢震宇說，後來侯友宜的獨子在健康幼稚園火燒車事件過世，這對老人家來說是很大傷痛，侯友宜的岳母也非常難過，並向侯友宜表示，「孫子都顧不好」，擔心侯友宜當刑警也很危險，因此在土地上蓋房子出租，讓女兒與外孫有依靠。

錢震宇說，根據民法，在婚前取得財產是屬於繼承人的，因此侯友宜也無權處理，侯友宜最在乎的是太太沒做錯事，而是合法繼承土地。而且後來由新光人壽公寓大廈管理維護公司管理，等於是由二房東分租，假設今天是把房子租給人開餐廳，能管餐廳賣多少錢嗎。

錢震宇表示，這件事就是冷飯新炒，因此目前正在與侯友宜的太太及律師討論租約等細節，今天將舉行記者會，由侯辦發言人黃子哲、侯辦副執行長謝政達與律師陳佳瑤拿出過去資料說明，侯友宜太太則可能以類似手寫信等方式低調發聲。

對於美麗島電子報26日公布民調顯示侯友宜民調略為下降，是否會認為與凱旋苑爭議有關。錢震宇說，如果支持度持續下降可能是這個原因，但不要用一天的民調看這件事，民調最大問題是無法找出因果關係，根據他們每天做的滾動式內參民調，侯友宜支持度還增加1.8個百分點，與賴清德在誤差範圍內。

錢震宇說，選戰有節奏，不要急著看眼前的事，要照策略逼近，「哀兵必勝」，目前策略是減少犯錯、步步為營。

至於是否會稍微放寬國民黨立委參選人與民眾黨總統候選人柯文哲「相遇」。錢震宇表示，有人走擦邊球也沒辦法，每個參選人為了自己的選情是情有可原，但大原則要把握住。