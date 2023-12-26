分析／賴清德拉尾盤「拼絕殺」　搬出蔣經國劍指藍兩岸論述矛盾

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

第二場總統政見發表會於今（26日）登場，賴侯柯二度交鋒，相較首場政見會，三人皆對論述方式作出調整，柯文哲找回大砲性格，針砭綠營執政弊病、侯友宜微調前次戰法，砲打賴營之餘加入些許政見，賴清德前兩輪則打出政策牌，直到末輪拉尾盤、甚至搬出藍營精神領袖蔣經國，劍指國民黨兩岸論述矛盾之處，火力四射且幾乎三輪都未看稿，展現選戰領先者餘裕。

相較首次政見會左打侯、右批柯，賴清德前兩輪訴求溫情及政策牌，侯友宜、柯文哲分別就詐騙案、教育政策部分出擊，賴則以過去幾天造勢場合與支持者的互動開頭，並重新闡述自身教育政策，更指柯文哲所提政策「政府已經在做」，對侯的攻擊則未置一詞，兩人攻勢「打在棉花上」。

賴清德次輪闡述AI及能源政策，喊話要打造智慧永續的新台灣，也帶動台灣第二次經濟奇蹟，到能源政策部分，賴清德也慢慢加溫，一邊闡述能源政策、2050淨零碳排目標及做法，一邊就缺電問題直指「台灣最缺電的時候，是馬英九前總統把政權交給蔡英文總統的時候，2016年5月30號，當時的備轉容量率才剩下1.64%。」

首次政見會雖砲火猛烈批柯打侯，但焦點仍在萬里老宅處置，賴兇猛攻勢並未聚焦且頻頻看稿，而相較此次兩位對手頻頻看稿，賴清德做足準備，修正上次政見會被詬病口條、論述方式，對教育、科技、AI、能源、產業相關政策和細項數據如數家珍，且全程未看稿，展現選戰領先者的餘裕及格局。

賴清德末輪火力全開，就國民黨已無當年反共立場、黑金、地方勢力問題開砲，更搬出國民黨精神領袖蔣經國，先是細數過去國民黨為保台打過得多場戰役，古寧頭、八二三、一江山、大陳島等，蔣經國反共無望後更自稱是台灣人「落地生根放棄落葉歸根」、「沒有台灣問題只有中國問題」。

賴清德批評，每次中國對台灣威脅時，馬英九為首的國民黨人不斷批判政府挑釁中國，「請全台灣民眾評評理，國民黨對得起蔣經國跟台灣人民嗎？」相關論述直指藍營兩岸立場矛盾之處，末輪砲火主攻侯、次攻柯，充分發揮後手優勢，雖砲火不若首場政見會猛烈，但論述劍指藍營軟肋，更為亮眼。