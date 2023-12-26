分析／侯友宜觸及國民黨弱勢議題　拉攏農民還向女性致敬

▲侯友宜出場第二場總統政見會並於後會受訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

2024大選第二場總統候選人電視政見會今（26日）落幕，相較首場，國民黨總統候選人侯友宜此次雖仍以打民進黨執政不力跟對手賴清德為主軸，但講解政見的比率提高不少。政見上，侯友宜觸及農民保障、女性議題、能源等，說明自己的理念與落實方式，強調女力是我國家的關鍵競爭力，他要向台灣女性致敬、要把以農立國的精神找回來，讓農民能夠自給自足，想拉抬關切這議題的選民意向相當高。

第二輪發言，侯友宜開門見山對賴清德在第一輪發言的0到22歲由國家負擔政見，直指賴在台南市長任內沒做公共托育，而他則是在新北市長任內，增加121所公托，是五都的總和；而賴在市長任內未規劃社宅，而他不但有規劃，且加一加完工的有1.1萬戶，另外塭仔圳還獲得總統蔡英文頒發傑出公務人員貢獻獎。

接著，侯友宜指當大陸禁我方部分農產品輸入時，民進黨不去溝通、協調，結果台東縣長饒慶鈴去協調鳳梨釋迦，卻被農業部前部長陳吉仲批是自貶國格，但屏東縣長周春米卻可為石斑魚恢復輸陸高興，批民進黨沒有辦法解決問題，就不要抹紅。 而ECFA上，諷民進黨不敢廢止，兩岸直航，又沒有城是「被木馬屠城」，在在點出民進黨在野與執政時立場不一，且「綠能，你不能」。

此輪發言最後，侯友宜提出「農民五好康」，也強調自己支持發展綠能，當選會請內政部明確來擬訂哪一個地區可以做光電開發。侯友宜表示，他要把以農立國的精神找回來，讓農民能夠自給自足，且能夠在下半生可以過一個好生活。

當第三輪發言，侯友宜對賴清德提出的「核能機組不能停」政見表達質疑，也回應柯文哲對為何不盡快通過乾式貯存槽的疑問，並帶出他對核能一貫的立場，就是「先有核安」。

不過該輪發言的最大亮點，是侯友宜強調自己非常重視女性在各行各業的蓬勃發展，指出他從事公職以來，有很好的女性夥伴跟他一起，例如溫仔圳、五股垃圾山整治，都是女性打前鋒，用溫柔堅定的方式，讓這2個案子順利完成。

侯友宜不僅說明自己3項婦女政見，第一、提高女性自己的比例；第二、擴大婦幼健康照顧；第三、減輕家庭照護的壓力，且當選全力落實性騷擾防治、擴大健康生育照顧理念。侯友宜強調，「女力是我們國家的關鍵競爭力」，並以慈善家陳樹菊為例，表示他要向台灣女性致敬。