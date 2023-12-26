國民黨又拿爐渣案攻賴　南市府：已提告廠商返還不法利得

▲副總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2024大選進入倒數，選舉攻防也越來越激烈。近來國民黨猛轟民進黨總統候選人賴清德不願回應任內發生的爐渣案，模糊選戰焦點。對此，台南市政府環保局一般廢棄物管理科科長鄭華安受訪表示，來自煉鋼廠的是「爐渣」、來自焚化爐的是「底渣」，兩者並不相同，經過品質檢測之後，都是可以利用的再生粒料；過去映誠公司摻雜粒料欺騙，市府已提告，要求廠商返還不法利得，並執行完畢。

鄭華安表示，早期各縣市焚化爐的底渣大部分都採委外處理，映誠公司承攬國內幾個縣市的焚化爐底渣再利用工作，當時映誠公司把底渣再生粒料混充為天然及配，用在台南市工程當中，最高法院在民國110年已經判決，認定他有詐欺取財狀況。

鄭華安指出，「爐渣」、「底渣」都有各自使用規定，一個是環境部公告規定，一個是經濟部公告規定，在管制規定上都可以再利用，再生粒料會經過包括重金屬和戴奧辛的檢測，符合規範後才可以作為使用。在映誠公司一案中，市政府也是受害者，所以向映誠公司提告，控告他們並未據實使用粒料，並追討不法利得。

鄭華安強調，台南市是台灣唯一一個縣市有向映誠公司提起不法利得追查，而今年八月高等法院台南分院已經做出調解，表示映誠公司應該返還不法利得，也已經執行完畢，這是台南市政府在捍衛權利上面的積極作為。

鄭華安表示，「底渣」就是各縣市焚化爐處理生活垃圾，本來就會在爐床排出底渣，跟煉鋼所產生的「爐渣」是兩個完全不同的製程。不管在中央工程會、環境部以及各縣市，都在積極推動焚化爐底渣再利用。中央及地方特別強調品質檢測、使用申報、清運聯單的稽核，確保流向可以追蹤，避免類似的問題再度發生。

賴競辦發言人郭雅慧上午也說，焚化爐底渣再利用工作是近年非常重要的環保工作，依照環境部《垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式》規定，底渣經再利用成為再生粒料，經過重金屬、戴奧辛濃度等檢測，確認符合相關規範後，就可合法使用於工程用途。同時，主管機關針對再生粒料的使用地點、使用方式、清運規定、流向追蹤等，都有非常嚴格的限制與管理。

▲台南市環保局一般廢棄物管理科長鄭華安。（圖／資料照）