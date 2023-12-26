　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨又拿爐渣案攻賴　南市府：已提告廠商返還不法利得

▲副總統賴清德出席北一女校慶。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

2024大選進入倒數，選舉攻防也越來越激烈。近來國民黨猛轟民進黨總統候選人賴清德不願回應任內發生的爐渣案，模糊選戰焦點。對此，台南市政府環保局一般廢棄物管理科科長鄭華安受訪表示，來自煉鋼廠的是「爐渣」、來自焚化爐的是「底渣」，兩者並不相同，經過品質檢測之後，都是可以利用的再生粒料；過去映誠公司摻雜粒料欺騙，市府已提告，要求廠商返還不法利得，並執行完畢。

鄭華安表示，早期各縣市焚化爐的底渣大部分都採委外處理，映誠公司承攬國內幾個縣市的焚化爐底渣再利用工作，當時映誠公司把底渣再生粒料混充為天然及配，用在台南市工程當中，最高法院在民國110年已經判決，認定他有詐欺取財狀況。

鄭華安指出，「爐渣」、「底渣」都有各自使用規定，一個是環境部公告規定，一個是經濟部公告規定，在管制規定上都可以再利用，再生粒料會經過包括重金屬和戴奧辛的檢測，符合規範後才可以作為使用。在映誠公司一案中，市政府也是受害者，所以向映誠公司提告，控告他們並未據實使用粒料，並追討不法利得。

鄭華安強調，台南市是台灣唯一一個縣市有向映誠公司提起不法利得追查，而今年八月高等法院台南分院已經做出調解，表示映誠公司應該返還不法利得，也已經執行完畢，這是台南市政府在捍衛權利上面的積極作為。

鄭華安表示，「底渣」就是各縣市焚化爐處理生活垃圾，本來就會在爐床排出底渣，跟煉鋼所產生的「爐渣」是兩個完全不同的製程。不管在中央工程會、環境部以及各縣市，都在積極推動焚化爐底渣再利用。中央及地方特別強調品質檢測、使用申報、清運聯單的稽核，確保流向可以追蹤，避免類似的問題再度發生。

賴競辦發言人郭雅慧上午也說，焚化爐底渣再利用工作是近年非常重要的環保工作，依照環境部《垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式》規定，底渣經再利用成為再生粒料，經過重金屬、戴奧辛濃度等檢測，確認符合相關規範後，就可合法使用於工程用途。同時，主管機關針對再生粒料的使用地點、使用方式、清運規定、流向追蹤等，都有非常嚴格的限制與管理。

▲▼台南市環保局一般廢棄物管理科長鄭華安。（圖／資料照）

▲台南市環保局一般廢棄物管理科長鄭華安。（圖／資料照）

ET快訊
邵雨薇信義區大方約會！　吳慷仁超甜視角曝光
快訊／桃園工廠起火「連續爆炸」！休旅車路過慘遭噴飛鐵皮砸中
好長！王貞治拿到大谷翔平球棒　驚嘆揮棒聲：太厲害了
變天時間曝！雨往北襲　跨年降溫挑戰冷氣團
快訊／桃園工廠大火！火焰狂燒如煉獄　3人受傷送醫
快訊／桃園工廠大火！　國道全是濃煙
張淑娟怒嗆周玉蔻「靠舌頭殺人賺錢」！　撒謊還不認罪
羽生結弦「傳說中的前妻」首發聲　鬆口認離婚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雲林立委政見會！蘇治芬細數歷年政績　丁學忠允諾修繕農水路

台積電高雄2奈米廠探頭了　第二廠房取得雜照拚下月動工2025量產

翡翠騎士公演當眾唸出蔡英文賀電！　文總秘書長出席演出打氣

莊銘淵「騎500公里」求支持　陳愷寧穿耶誕裝、林德福出動專車拜票

能源政策被質疑　賴清德：法律規定2025年核三2號機一定要除役

國民黨又拿爐渣案攻賴　南市府：已提告廠商返還不法利得

分析／侯友宜觸及國民黨弱勢議題　拉攏農民還向女性致敬

無法說核能沒危險　柯文哲：走路也可能被車撞「難道就不上街嗎」

徐巧芯稱蕭美琴放水萊豬　外交部轟：候選人拚聲量傷害外交工作

分析／賴清德拉尾盤「拼絕殺」　搬出蔣經國劍指藍兩岸論述矛盾

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

調皮柴咬壞新杯袋被媽訓話　開飛機耳心虛瞇眼：別生氣

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

惡煞持槍押人討債搶信用卡！　逃星國1年半...註銷護照逼返台

雲林立委政見會！蘇治芬細數歷年政績　丁學忠允諾修繕農水路

台積電高雄2奈米廠探頭了　第二廠房取得雜照拚下月動工2025量產

翡翠騎士公演當眾唸出蔡英文賀電！　文總秘書長出席演出打氣

莊銘淵「騎500公里」求支持　陳愷寧穿耶誕裝、林德福出動專車拜票

能源政策被質疑　賴清德：法律規定2025年核三2號機一定要除役

國民黨又拿爐渣案攻賴　南市府：已提告廠商返還不法利得

分析／侯友宜觸及國民黨弱勢議題　拉攏農民還向女性致敬

無法說核能沒危險　柯文哲：走路也可能被車撞「難道就不上街嗎」

徐巧芯稱蕭美琴放水萊豬　外交部轟：候選人拚聲量傷害外交工作

分析／賴清德拉尾盤「拼絕殺」　搬出蔣經國劍指藍兩岸論述矛盾

598萬！BMW汎德新增「i7 eDriver50入門車型」　車展陣容同步曝光

報新聞「桌上放星巴克」親以色列！　土耳其女主播被炒了

人妻懸崖邊拍片　丈夫掌鏡「目睹她墜30m慘死」！最後影像曝光

女搭商務艙「高抬雙腳」交疊椅背上　同班機乘客怒PO網：態度噁心

南東區生活圈軌道經濟超加分　新屋、中古房價齊漲

雲林立委政見會！蘇治芬細數歷年政績　丁學忠允諾修繕農水路

《蒼鷺與少年》彩蛋滿滿！集結宮﨑駿過往影子　片商限定3天送禮

中信金控科學基礎減量目標　獲國際機構SBTi審核通過

創新高！蔣萬安就職滿週年　北市消防成功救回200條人命

2024大選牽動美中台走向　學者：兩岸難回到2016年以前

婚禮攝影師身兼汪保母　...狗勾才是主角吧ＸＤ

政治熱門新聞

立委候選人爆性騷！　竟問男工讀生「要不要跟我打X」

快訊／海虎意外經過曝光　海軍證實官兵為救人落海釀失蹤

蘇煥智爆賴清德老家非父親所留　「我去過！他說白賊」

賴清德拋核能機組不能停　侯友宜「嚇一跳」：我有沒有聽錯？

港湖區立委民調！李彥秀支持度43.0%居冠　高嘉瑜厭惡度43.0%最高

賴清德老家航測圖飄移？　黃光芹轟：全黨護一人代價比護林智堅高

賴清德「缺電時代已過去了」　台灣最缺電是馬英九交給蔡英文時期

美麗島民調／差距拉大！　「賴蕭配」領先「侯康配」9.5個百分點

柯文哲開火！提醒賴「堅持非核恐沒票」　酸侯釀核電僵局

柯文哲農地違規　陳佩琪繳3.4萬秀出補稅單

首投族對政治無感　最在意二高一低

總統投票指南柯文哲「半數問號」　時力點原因：今天講的跟明天不同

軍機艦料件採購「陸貨」卻通過驗收

謝典林表態！總統挺侯康　政黨票稱「擺脫藍綠惡鬥」投民眾黨

更多熱門

相關新聞

分析／侯友宜觸及國民黨弱勢議題　拉攏農民還向女性致敬

分析／侯友宜觸及國民黨弱勢議題　拉攏農民還向女性致敬

2024大選第二場總統候選人電視政見會今（26日）落幕，相較首場，國民黨總統候選人侯友宜此次雖仍以打民進黨執政不力跟對手賴清德為主軸，但講解政見的比率提高不少。政見上，侯友宜觸及農民保障、女性議題、能源等，說明自己的理念與落實方式，強調女力是我國家的關鍵競爭力，他要向台灣女性致敬、要把以農立國的精神找回來，讓農民能夠自給自足，想拉抬關切這議題的選民意向相當高。

無法稱核能沒危險　柯文哲這樣說

無法稱核能沒危險　柯文哲這樣說

分析／賴清德拉尾盤「拼絕殺」　搬出蔣經國劍指藍兩岸論述矛盾

分析／賴清德拉尾盤「拼絕殺」　搬出蔣經國劍指藍兩岸論述矛盾

賴清德疑「重啟核四公投效力在哪？」　黃揚明轟：迴力鏢打回自己

賴清德疑「重啟核四公投效力在哪？」　黃揚明轟：迴力鏢打回自己

柯文哲酸賴清德：你10年後再選好了

柯文哲酸賴清德：你10年後再選好了

關鍵字：

2024賴清德2024總統蕭美琴

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許允樂張兆志離婚！　10年情斷「生子計畫不同」成導火線

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

外甥遭彈簧刀割頸！家屬怒喊不公平：缺氧太久恐成植物人

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

「這5家」銀行年底終止7-11、全家刷卡服務

今晨5.3℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

Joeman被來賓狂嗆呼麻「尷尬反應全播出」！

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

炸店開6萬找不到人　細節讓網秒懂

人夫半年沒做　妻體檢通知1問題綠炸

即／台中22歲女聖誕節闖勤益科大墜樓亡

她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！

更多

最夯影音

更多
孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面