賴清德疑「重啟核四公投效力在哪？」　黃揚明轟：迴力鏢打回自己

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者黃國霖攝）



記者詹宜庭／台北報導

第二場總統政見發表會於今日登場，面對核能議題，民進黨總統候選人賴清德批評，國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲擔任市長時都說「沒有核安、沒有核廢料處理方式，就沒有核電」，但現在又說要重啟核四，置公投結果於何地？資深媒體人黃揚明表示，2018年的反日本福島周邊地區農產品、食品進口公投也通過了，但民進黨政府去年還是開放，痛批「迴力鏢打回自己。」

賴清德今日在政見發表會中指出，2050非核家園並非是總統蔡英文強力終止，而是因為法律規定，核三廠第二號機組必須在2050年停止運作，蔡英文因應局勢推動綠能產業，否則今天會更慘。更質疑，兩位擔任市長時都說「沒有核安、核廢料沒有處理方式」就沒有核電，現在選總統態度完全改變，難道當初所講的這些條件都改變了嗎？兩位候選人認為，不只核一、核二核三要延役，連核四都要重啟，但公投已經通過了，現在說要重啟核四，那至公投結果於何地？

黃揚明表示，賴清德在政見會最後一輪拿2021年8月的核四公投沒過，批評侯、柯主張重啟核四是不顧公投民意；不過，不論《公投法》規定「公投結果2年內不得重提」的法律效力已滿，2018年的反日本福島周邊地區農產品、食品進口公投也通過了，但民進黨政府去年還是開放，痛批「迴力鏢打回自己。」