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苗栗山線立委激戰　曾玟學、邱鎮軍隔空交火

▲▼曾玟學26日在苗栗縣議會前召開記者會，質疑邱陣營公布的民調數據，並批邱鎮軍家人經營的事業牽涉賭、毒的爭議。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲曾玟學26日在苗栗縣議會前召開記者會，質疑邱陣營公布的民調數據，並批邱鎮軍家人經營的事業牽涉賭、毒的爭議。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

立委選舉苗栗縣第二選區(山線)無黨籍的曾玟學，昨日召開記者會公布邱鎮軍是毒窟老闆，同時間邱陣營回應邱鎮軍只是遊藝場房東，並公佈一份民調，聲稱贏過對手18個百分點。曾玟學今(27)日召開記者會，表示這份民調只是邱陣營的安慰劑，更是自我麻痺的安非他命。邱陣營回擊，曾玟學透過名嘴發布的民調是為了帶風向，並質疑曾玟學的選舉經費來源及學歷問題。

曾玟學今天上午在苗栗縣議會前召開記者會，他指出，從內參民調的數字分析，民調起起伏伏，內部也用過多種不同的民調方式，差距在6到3%都有，甚至不只一份顯示曾玟學贏過邱鎮軍，代表這個選區戰況非常膠著，昨天邱陣營公布差距到快20%的民調，大概也只有邱陣營拿得出來。曾玟學說，這份民調的意義，大概就只有在無法解釋毒品爭議時穩定「軍」心了。

對於邱陣營解釋過往遊藝場是由邱鎮軍妻子詹美娟與友人合資開設，曾文學指出，從商業登記資料明示遊藝場就是「獨資」，邱陣營不是看不懂就是裝傻。

曾玟學也怒批邱鎮軍明知自己的遊藝事業、賭場帝國就是會沾染毒品和賭博，還不斷試圖擴張版圖，反問邱鎮軍，是誰在邱家賭場帝國提供源源不絕的毒品，殘害苗栗客家子弟？

曾玟學強調，邱市長在面對自己過去的毒品爭議，依然不肯正面回應，甚至連自己的太太都能切割。如此沒有擔當的人如何擔任民意代表?也沒有資格參選立法委員！

▲▼邱鎮軍總部26日質疑曾玟學的碩士論文及競選經費來源。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲邱鎮軍總部26日質疑曾玟學的碩士論文及競選經費來源。（圖／記者蔡文淵翻攝）

曾玟學對於民調的質疑，邱鎮軍競選總部回應，昨天公布的民調數據、表格都是公開呈現，相較於曾玟學只敢透過親綠名嘴，公開所謂只差 3%的民調，甚至都不敢公開完整資料，不僅涉嫌違反選罷法第53條相關法令，真實的目的恐怕 只是為了帶風向。

針對曾玟學質疑邱鎮軍妻子經營電子遊藝場部分，邱陣營回應就是當年的投資，是按經濟部和法規合法設立，就是一般娛樂營業場所，多年前已經結束，完全不再參與，未來針對這樣的牽連抹黑將不再回應。

邱總部也質疑對手，今天到苗栗縣議會開記者會，為何不趁機請警察局把所謂北安街記者會出現 2、 30名黑衣人的說法，將調查結果做完整的說明？反問對手是擔心抹黑伎倆被戳破嗎 ？

另外，邱陣營也指出，曾玟學2018年參選苗栗縣議員時，在文宣上提及自己是台大法學士，根據資料曾玟學大學學歷是台北大學社會學學士，研究所是台大國發所，碩士學位論文題目是水資源研究，與法律專業無關，並質疑台大國發所是綠營權貴洗學歷的的地方，林智堅、鄭文燦都已被台大撤銷碩士學位，邱陣營也質疑曾玟學不敢公開論文電子檔?是怕被比對出來論文有問題？成為第二個林智堅！

最後，邱陣營也質疑曾文學的競選經費來源?邱總部副總幹事李敏政說，2018年前曾玟學初次參選議員時，和前女友一起騎摩托車追垃圾車發傳單，和賴品妤交往後，這次參選立委，選戰看板滿天飛，面紙、扇子也滿街發，這麼大量的選戰資源和選舉經費哪裡來？ 政治獻金裡面有沒有雲豹綠能綠能相關公司的贊助?還是有民進黨的金援支持？並質疑曾文學用無黨籍來欺騙苗栗的選民！

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