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福崗路接國3上下班超塞　蔡培慧爭3.7億改善邀內政部長視察

▲立委蔡培慧邀內政部長林右昌視察福崗路西延改善工程。（圖／蔡培慧競選團隊提供）

▲立委蔡培慧邀內政部長林右昌視察福崗路西延改善工程。（圖／蔡培慧競選團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選最後衝刺倒數，立委蔡培慧上任後積極爭取南投市福崗路西延工程3億7438萬元計畫經費，以將福崗路（工業路至南崗二路）道路西延，改善上下班尖峰時間塞車問題，同時串聯觀光路線，也邀請內政部長林右昌於昨（25日）到場視察，關心基礎建設改善的情況。

林右昌昨天與國土管理署副總工程司蘇建隆、國土署中區都市基礎工程分署道路工程科長黃永興一同到場視察，表示該路段人口密度高，且連接南崗工業區、上下班車流大且容易塞車，需儘速進行改善：其中由南崗二路往西銜接工業路，可串聯國道3號南投交流道與南崗工業區、八卦山風景區、旺來產業園區等地，後續再往南至規劃中之南投名間聯絡道，有效增進計畫周邊行車效率及減少市區交通壅塞。

蔡培慧表示，福崗路西延工程規劃於115年完工通車，不僅將帶給通勤族更便利的交通環境，更希望實際促成在地觀光，讓遊客從國道三號一路暢遊八卦山。

縣政府則說明，國道3南投交流道通車後，福崗路成為高速公路通往南投市區、南崗工業區及台3線南崗路主要連絡道；為建構南投市完整外環道路系統，縣府於102年辦理「台3線211K〜223.5K南投名間段改善道路壅塞增闢新線案委託綜合規劃及第一階段環境影響評估」，計畫內容包括目前已新闢完成的南投市外環道（139丙線）第一期（工業路至嶺興路）及第二期（嶺興路至樂利路），並將新關南崗二路至工業路（139丙線）間之福崗路西延道路納入規劃，變更為計劃道路的都市計畫程序於109年9月完成。

縣府工務處指出，隨後分別於110年8月4日、112年4月24日向中央提報生活圈道路系統建設計畫，內政部於今年6月27日核定福崗路西延道路建設補助，工程經費計4億6千餘萬元，隨即辦理後續設計事宜，期間歷經3任縣長，並承蒙各機關、單位及本縣立委、各級民意代表協助奔走，及地方民眾的支持，始能順利爭取到本工程。

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