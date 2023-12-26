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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康疑周典論收押時機太湊巧　「警告郭台銘不可替藍軍站台」

▲侯友宜凱道造勢晚會，副總統候選人趙少康大致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲趙少康痛批民進黨司法介選。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘連署書賄選案延燒，昔日力挺郭台銘的屏東議長周典論住處兼服務處25日遭屏東地檢署搜索，屏東地方法院26日裁定將周典論羈押並禁止接見及通信。國民黨副總統候選人趙少康就在臉書質疑民進黨司法介選，周典論被搜索的時間就在替「侯康」站台後，除了要壓制他在屏東的輔選，更要藉機警告郭台銘不要替藍軍站台。

趙少康指出，最近陽明山上的「凱旋苑」又成為綠營追打目標，從大群館到凱旋院，每逢選舉就被民進黨搬出來，當抹黑國民黨總統候選人侯友宜的工具，問題就出在侯友宜自律甚嚴，實在找不出能被攻擊的地方。

趙少康解釋，在民進黨多年追殺下，過去的大群館早就跟文化大學解約，改名凱旋苑，現在的凱旋苑已經不是文大宿舍，而是委託新壽管理、對外招租的物業，既然不是供學生租賃的宿舍，租金當然要回歸市場機制，政府很難打壓，如果價格不合理，大家可以聯合抵制，不租逼他降價。

趙少康也提到，隨著少子化、陸生不來以及地點問題，文化大學近年招生狀況不佳，缺了58%的學生，現在學校宿舍不像過去這麼難搶，可以選擇的地方比以前多很多了，卻被綠媒跟民進黨側翼、民代刻意斷章取義、造謠生事，手段卑劣。他更大批，民進黨還抹黑凱旋苑租金跟101大樓一樣，101大樓每坪租金5000元，凱旋苑3000多元，新壽調漲租金是因為從過去四人房改為套房或兩人房，居住品質比以前好，而且不是學生宿舍，不必強制定價，這就是市場機制。

此外，趙少康再痛批，周典論突然被搜索、收押，時間點在周日晚上他剛幫「侯康」站台後，完全是司法介入選舉的代表。

趙少康質疑，郭台銘已經不是總統候選人，就算連署過程有問題，檢調需要急著在選前不到三周大動作聲押周典論？周典論身為議長，具有相當民意基礎，這完全是政治收押，手段粗暴。他認為，除了要壓制周典論在屏東的輔選動作，更要藉機警告郭台銘不要替藍軍站台。

趙少康最後強調，民進黨貪腐、黑金、特權、情色風波不斷，隨著民進黨總統候選人賴清德選情不佳，選前一定會有更多奧步出籠，請大家明年1月13日要用選票證明，奧步選舉不會有用，讓「侯康」上台撥亂反正、拚好日子。

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