侯友宜政見會提民進黨與im.B連結　嗆：怎把國家交給你們？

記者崔至雲／台北報導

總統政見發表會第二場今（26）日登場。國民黨總統候選人侯友宜第一輪發言聚焦在詐騙，他嗆，在民進黨執政底下，台灣已經變成詐騙之島，詐騙事件變成台灣之恥，全世界都知道台灣詐騙最多，詐騙已是台灣國安問題，民進黨還長期接受詐騙集團「im.B」的贊助，綠營還有人說這是「小東西」，侯問，「貪污腐敗如果是小東西？人民怎麼放心把國家交給沒辦法壓制犯罪集團的你們？」。

▲第16任總統副總統選舉總統候選人電視政見發表會侯友宜到場。（圖／記者徐文彬攝）



侯友宜提到，台灣的詐騙問題是人民平常生活就要去面對的，9成以上民眾都接過詐騙電話，民進黨執政下，台灣已經變詐騙之島，根本是台灣之恥，全世界都知道詐騙台灣最多。

侯友宜提數字說明，2022統計光是被詐騙所得金額就有700億，黑數一定超過一千億，詐騙的案子有3萬件，嫌疑人有4萬6000人，創十年新高，尤其投資詐騙的廣告特別多，手機常常有接到詐騙電話，這是國安問題，詐騙這麼囂張、一直騙，「打詐國家隊真的有效嗎？民眾的沸騰，民進黨都沒有看到嗎？」。

侯友宜接著嗆，民進黨長期接受詐騙集團「im.B」的贊助，到現在他們也說不清楚，曾有綠營說，「這是一個小東西」，侯友宜問，「貪污腐敗是小東西？人民怎麼放心把國家交給沒辦法壓制犯罪集團的你們？」。

侯友宜對賴清德喊話，「賴主席，人民的痛苦非常多，你沒有幫助他們」。 行政院這幾年成立的打詐國家隊，越打越多，花了27億，那不就是都打水漂了嗎？ 通通不見了。 數發部成立一年多，花了200億啊。 大家有貢獻嗎？光是那3700萬考察出國，什麼也沒做到，連民進黨的立委也看不下去了。

侯友宜再嗆，行政院這幾年成立打詐辦公室，但越打越多，詐騙案越辦越離譜，很多案子辦出來，結果都是很多變人犯被囚禁、被虐待而死，這個東西就是小案變大案。因此，只要他當總統，承諾一定讓治安有效的壓制，尤其對詐騙集團全力壓制。一年掃蕩、二年少1/3、三年減半的目標，「我全力拚治安、讓治安穩定，生活安全、社會安定，人民能夠安心」。