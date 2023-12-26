周典論涉賄被收押　時力批藍白袒護黑金：還巴望著郭台銘站台？

▲屏東縣議長周典論。（圖／翻攝周典論臉書）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨屏東縣議長周典論因涉嫌為郭台銘參選總統違法收購連署書，今（26日）遭羈押禁見。國民黨副總統候選人趙少康護航稱「政治收押」。時代力量批評，周典論種種行為如同黃國昌所說「無恥沒下限」，但民眾黨至今一聲不吭，藍白有志一同選擇袒護黑金，究竟是黑金太香，還是仍巴望著郭台銘幫忙站台？

時代力量發言人余佳蒨指出，身為侯友宜全國後援總會副會長的周典論，其家族就是個長期魚肉鄉民的地方惡勢力。周典論本人涉及議長賄選、違反公職人員利益衝突迴避法；周胞弟周土盛曾涉入工程弊案及行賄；周的姪女，民進黨籍議員周碧雲與其夫婿郭振堂，違法經營樂樂養雞場，並有違反公職人員利益衝突迴避法、詐領助理費等爭議。

余佳蒨表示，周典論種種劣跡誠如民眾黨不分區立委候選人黃國昌所言：「周典論家族的無恥真的沒有下限，濫用權勢、作威作福，傷害善良的屏東鄉親。」

余佳蒨強調，藍白都只是把反黑金當作政治工具。國民黨面對他黨涉入黑金爭議時總是大聲指責，對於自家黑金政治人物，卻總是百般護航；民眾黨不分區立委候選人過去不只一次對周典論大力抨擊，如今竟也一樣噤聲，究竟是因為黑金勢力實在太香，還是至今仍巴望著郭台銘幫忙站台？