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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

寫給「四、五年級」一封信　柯文哲：我常反省為何得不到您們認同

▲▼民眾黨總統候選人柯文哲練習第二場政見發表會。（圖／記者袁茵翻攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（資料照／記者袁茵翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選倒數18天，面對自己的民調50歲自70歲支持度始終無法拉抬，民眾黨總統候選人柯文哲在26日寫了一封給四、五年級一封信，並直言「我常常反省，為什麼柯文哲比較能得到年輕族群的支持，但得不到『同梯』的您們認同」，對他來說，2024除了勝負，更重要的是身為政治人物，如何促進世代之間的共融與了解，希望大家給他一些建議。

柯文哲說，他常常聽到年輕人憂心，長輩很容易被網路上的假訊息「洗腦」，他們自認比長輩更能夠分辨資訊。其實年輕一輩擁有更充裕的教育資源，而自己這一代，高中的門就窄，大學的門更窄，絕大多數的四、五年級生，是辛辛苦苦一輩子，把孩子栽培長大，期望子女比自己更有成就。

柯文哲表示，他希望年輕朋友記得，台灣今天的繁榮，來自好幾世代的努力。他這一代雖然小時候辛苦，但只要打拚，賺錢不是太難；而現在的年輕人「書念得很高，錢賺得不多」，要靠自己買房子、成家立業，實在困難。論語說「不患寡而患不均」，台灣現在的不均，展現在地域之間，也展現在世代之間。

柯文哲指出，台灣現在已是貧富世襲，窮人的孩子還是窮，有錢人的孩子還是有錢，你會不會成功，和你有沒有努力沒有關係，和你爸爸是誰比較有關係，這跟他當年是不一樣的。他成長在國民黨威權時期，看著黨外變成民進黨，再看著民進黨變成另一個國民黨。藍綠看似水火不容，其實遇到共同利益的時候，非常團結。今天的民進黨，早就不是當年的民進黨了，而今天的國民黨，也遠沒有當年蔣經國打房的氣魄，放鬆貸款條件那裡是在幫助年輕人，根本是在幫助建商。

柯文哲感嘆，當下台灣有許多矛盾待解，房價越來越高，勞保快要破產，需要核電又不知道如何處理核廢料，歷任總統得過且過，只想把難題推給後任，大家也看在眼裡。30年來藍綠輪流執政，人民還在懷念蔣經國，表示台灣沒有進步。現在是第一次第三勢力有機會執政的時刻，大家是否甘心，這一輩子，就被藍、綠兩個政黨綁架？

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