年終擬2個月再加發8萬！桃勤工會「12／31不加班」行動暫緩

▲華航旗下的桃勤公司年終獎金上看2個月並加發8萬元。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

桃勤企業工會原訂12月31日起發動「停止加班、準時下班」行動，恐衝擊元旦航班行李作業，不過昨(25日)在勞資協商下，年終獎金擬發放2個月並加發8萬元，另還有額外獎金，不過仍待桃勤董事會同意才能定案，桃勤企業工會今宣布12月31日不加班行動暫時落幕。

負責旅客行李、貨物裝載和客艙清潔的桃園航勤日前勞資協商對地勤服務費和年終獎金等無共識，桃勤企業工會一度發出動員令，要求各會員12月31日起實施「停止加班、準時下班」，恐衝擊元旦航班行李業。當時桃勤公司董事長林祥生喊話，溝通的門還沒關閉，也會進行人力有效調度，不會影響元旦航班。

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桃園航勤昨天再度召開勞資協商，雙方針對年終獎金達成共識，資方也認同檢討地勤服務費。桃勤企業工會今(26日)也對內部發出公告，指12月25日第二次勞資協商會議，工會訴求依舊不變，企業要永續、照顧員工不可少，作業費率須調整且符合市場機制亦隨物價通膨隨時檢討，公司也表示認同，並釋出善意。

▲桃勤工會宣布暫緩12/31不加班行動。（圖／工會提供）

工會公告，會員最關心的獎金、調薪發放標準已達大部分共識，工會將持續與公司進行協商，細節協商完成後將送董事會討論。「本著誠信協商原則，故12月31日不加班陳抗活動暫停實施！」

據悉，桃勤昨天勞資協商，年終獎金部分達共識，擬發放2個月加8萬元，另還有額外獎金，不過該案仍待桃勤公司1月董事會通過才能定案。

地勤服務費部分，桃勤工會表示，因涉及跟航空公司協商，無法短期內有比較有具體性內容，但未來會朝調整地勤服務費方向努力，目標針對華航地勤服務費部分希望趨於合理，各航空公司服務費調整也會討論，因此12月31日不加班暫時落幕。

桃勤公司董事長林祥生表示，勞資雙方均秉持桃勤必須永續健康發展的共識，彼此釋出善意，待今年財務績效結算後，將年終獎金方案送董事會討論後通過。