　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年終擬2個月再加發8萬！桃勤工會「12／31不加班」行動暫緩

▲▼桃園機場,跑道,飛機,航班,起降。（圖／記者李姿慧攝）

▲華航旗下的桃勤公司年終獎金上看2個月並加發8萬元。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

桃勤企業工會原訂12月31日起發動「停止加班、準時下班」行動，恐衝擊元旦航班行李作業，不過昨(25日)在勞資協商下，年終獎金擬發放2個月並加發8萬元，另還有額外獎金，不過仍待桃勤董事會同意才能定案，桃勤企業工會今宣布12月31日不加班行動暫時落幕。

負責旅客行李、貨物裝載和客艙清潔的桃園航勤日前勞資協商對地勤服務費和年終獎金等無共識，桃勤企業工會一度發出動員令，要求各會員12月31日起實施「停止加班、準時下班」，恐衝擊元旦航班行李業。當時桃勤公司董事長林祥生喊話，溝通的門還沒關閉，也會進行人力有效調度，不會影響元旦航班。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園航勤昨天再度召開勞資協商，雙方針對年終獎金達成共識，資方也認同檢討地勤服務費。桃勤企業工會今(26日)也對內部發出公告，指12月25日第二次勞資協商會議，工會訴求依舊不變，企業要永續、照顧員工不可少，作業費率須調整且符合市場機制亦隨物價通膨隨時檢討，公司也表示認同，並釋出善意。

▲▼桃勤工會宣布暫緩12/31不加班行動。（圖／工會提供）

▲桃勤工會宣布暫緩12/31不加班行動。（圖／工會提供）

工會公告，會員最關心的獎金、調薪發放標準已達大部分共識，工會將持續與公司進行協商，細節協商完成後將送董事會討論。「本著誠信協商原則，故12月31日不加班陳抗活動暫停實施！」

據悉，桃勤昨天勞資協商，年終獎金部分達共識，擬發放2個月加8萬元，另還有額外獎金，不過該案仍待桃勤公司1月董事會通過才能定案。

地勤服務費部分，桃勤工會表示，因涉及跟航空公司協商，無法短期內有比較有具體性內容，但未來會朝調整地勤服務費方向努力，目標針對華航地勤服務費部分希望趨於合理，各航空公司服務費調整也會討論，因此12月31日不加班暫時落幕。

桃勤公司董事長林祥生表示，勞資雙方均秉持桃勤必須永續健康發展的共識，彼此釋出善意，待今年財務績效結算後，將年終獎金方案送董事會討論後通過。

ET快訊
葉明水染新冠肺炎過世　享壽68歲
快訊／台中勤益科大22歲女墜樓亡
將給台積電建廠！　中科二期擴建案都審過關
台積電帶頭衝！收最高586　台股飆上17751創今年新高
割頸案國中「暴力頻傳」傳裁撤　校長：不放棄每個孩子
港湖立委民調！李彥秀43.0%居冠　高嘉瑜厭惡度43.0%最
快訊／林哲熹求婚成功！
辣模甩奶遛狗！　「上空全裸」遭逮捕
同班生目擊割頸「哭到放學」　家長急找收驚！眾人集氣求平安
快訊／Selina突宣布「副業結束營業」！
快訊／輕航機墜機2死！　調查報告出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

割頸案國中「校園暴力頻傳」掀裁撤傳聞　校長：不放棄每個孩子

旅客控登機證鬧雙胞！日本地勤代理重複開票　星宇致歉：加強訓練

網紅Bump揭「通訊行詐騙內幕」　受害學生吐慘況！1天破50萬觀看

偷看老公訊息！抓包曖昧男同事「小騷貨想你」　人妻看傻了

同班生目擊割頸「哭到放學」　家長急找收驚！眾人集氣求平安

年終擬2個月再加發8萬！桃勤工會「12／31不加班」行動暫緩

閨蜜包3000元　她嘆「比同事還小包」！一票見細節：妳已經賺到

石斑魚輸中「特定人去了就開放」　陳駿季：中國把農產品當政治籌碼

米其林名店又出包！NARA Thai Cuisine青辣椒農藥殘留超標60倍

國道今年撞出53起死亡車禍　25%「未繫安全帶」奪命

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

調皮柴咬壞新杯袋被媽訓話　開飛機耳心虛瞇眼：別生氣

國三生互不認識爆衝突！男遭割頸裝葉克膜搶救　校方：盼外界集氣

割頸案國中「校園暴力頻傳」掀裁撤傳聞　校長：不放棄每個孩子

旅客控登機證鬧雙胞！日本地勤代理重複開票　星宇致歉：加強訓練

網紅Bump揭「通訊行詐騙內幕」　受害學生吐慘況！1天破50萬觀看

偷看老公訊息！抓包曖昧男同事「小騷貨想你」　人妻看傻了

同班生目擊割頸「哭到放學」　家長急找收驚！眾人集氣求平安

年終擬2個月再加發8萬！桃勤工會「12／31不加班」行動暫緩

閨蜜包3000元　她嘆「比同事還小包」！一票見細節：妳已經賺到

石斑魚輸中「特定人去了就開放」　陳駿季：中國把農產品當政治籌碼

米其林名店又出包！NARA Thai Cuisine青辣椒農藥殘留超標60倍

國道今年撞出53起死亡車禍　25%「未繫安全帶」奪命

周典論涉賄被收押　時力批藍白袒護黑金：還巴望著郭台銘站台？

過年換車！屏東執行分署1／2拍賣　老闆的BMW X5搶眼

快訊／北捷驚傳臥軌！男翻過月台柵門躺軌道　民眾急按停車鈕救命

藍綠白主帥二次交鋒　政見會發言順序出爐

日本橫濱監獄「吃咖哩」集體食物中毒　285人腹瀉、腹痛

科技業含金量高「年中獎金最大包」　8月離職最賺

快訊／台中22歲女闖勤益科大墜樓亡！聖誕節陳屍校園學生嚇壞

會展業大老　外貿協會前秘書長葉明水因新冠肺炎意外過世

快訊／國5彭山隧道火燒車　「引擎室全毀」駕駛急逃生

全台總銷爆2兆巨量「新竹卻價跌」　591：明年只會好一點

生活熱門新聞

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

今晨5.3℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐

炸店開6萬找不到人　細節讓網秒懂

她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！

YTR遊日被「當賊羞辱」！業者道歉了

「12生肖」2024運勢曝！第1名財運、貴人雙旺

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

3對生肖夫妻「絕配」！　遇到就原地結婚

遭割頸國三生仍未脫險　校長：盼各界集氣「今啟動輔導諮商」

又要降溫了！逾半個台灣急凍「跌破10度」　13縣市低溫特報

回溫了！明起「雨區逐擴全台」　跨年元旦降溫「挑戰冷氣團」

2024年「超強運四生肖」旺到爆！

即／氣象署深夜低溫特報　13縣市恐跌破10度

快訊／政大周俊宇老師病逝！享年43歲

更多熱門

相關新聞

長榮發史上最高年終再加薪　機師罷工危機有解？工會：投票不中斷

長榮發史上最高年終再加薪　機師罷工危機有解？工會：投票不中斷

長榮機師22日啟動罷工投票至明年1月4日止，5日上午開票，長榮航空今宣布發出6個月史上最高年終獎金，機師加薪1.1萬到2萬元不等。機師工會表示，加薪幅度跟工會訴求有落差，但確實比當初傳出的方案增加，罷工投票不會中斷，將由會員投票決定是否符合預期。

台東公職退休金及薪津明年1/2及1/4發放

台東公職退休金及薪津明年1/2及1/4發放

軍公教人員要發年終了！明年1月31日入帳　最多可領2.5個月

軍公教人員要發年終了！明年1月31日入帳　最多可領2.5個月

星宇拍板年終獎金1個月　台灣虎航上看10個月

星宇拍板年終獎金1個月　台灣虎航上看10個月

罷工爭議再起！中華快遞：持續溝通中　12/28董事會討論績效獎金

罷工爭議再起！中華快遞：持續溝通中　12/28董事會討論績效獎金

關鍵字：

桃勤不加班1231工會暫緩年終獎金2個月

讀者迴響

熱門新聞

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

外甥遭彈簧刀割頸！家屬怒喊不公平：缺氧太久恐成植物人

今晨5.3℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

「這5家」銀行年底終止7-11、全家刷卡服務

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

炸店開6萬找不到人　細節讓網秒懂

她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！

立委候選人爆性騷！　竟問男工讀生「要不要跟我打X」

沈玉琳認了曾對Melody動心！

Joeman被來賓狂嗆呼麻「尷尬反應全播出」！

王淨曹佑寧「坐大腿背後緊抱」太甜了！認愛首同框放閃

更多

最夯影音

更多
孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面