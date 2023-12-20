罷工爭議再起！中華快遞：持續溝通中　12／28董事會討論績效獎金

▲不滿績效獎金案和團協無果，中華快遞工會不排除明年初發動罷工行動。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華快遞罷工爭議再起，由於近1年來勞資針對績效獎金和團體協商無共識，中華快遞工會已籌備罷工投票，若等不到資方正面回應，不排除明年初發起罷工，衝擊1400多家銀行支票、文件交遞。中華快遞公司董事長薛門騫表示，勞資協商持續都有溝通和進展，12月28日董事會會討論績效獎金，盼往好的方向發展。

中華快遞工會去年7月及今年1月因低薪與績效獎金等爆發罷工爭議，工會2月開啟團體協約協商會議，希望與中華快遞公司簽訂團體協約，保障勞動條件，以及協商績效獎金辦法，不過將近一年時間，績效獎金的爭議還沒解決、團體協約協商也沒有進度，讓勞資爭議再起。中華快遞工會已陸續辦理完台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地罷工說明會，目前正籌備有關後續罷工投票及行動等作業。

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中華快遞工會理事長陳宏春表示，目前中華快遞有215名員工，其中有170人為工會會員，若12月底中華快遞召開董事會後，仍無具體正面回應，不排除明年初發起罷工，將影響中華快遞服務1400多家銀行支票交遞等作業，占全台銀行分行一半。

中華快遞董事長薛門騫表示，勞資協商事實上都有進展，但團協不可能一次就全部談完，包括工會要求工會會員代表大會予以補休，公司也同意了，工會希望五一獎金要有5千元，公司答應發放1千元，公司一直在與工會溝通，12月28日中華快遞召開董事會，會有相關績效獎金的提案，方案尚未通過前尚不便透露。

薛門騫強調，公司一直希望朝好的方向走，罷工對員工、對公司、對客戶都不好，將是三輸，客戶的信任才能讓業務永續經營，如果未來罷工，很多客戶對中華快遞公司可能會發生業務轉向情況，也會影響員工未來的績效獎金，等到不可控情況發生再來補救就太慢了，目前勞資都有持續溝通中，12月28日董事會後希望朝好的方向來走。